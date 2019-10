Titolo originale: Les Misérables

Regia: Ladj Ly

Cast: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga

Genere: Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 1 gennaio 2020

Presentato al Festival di Cannes 2019, in cui ha vinto il Premio della giuria, “I Miserabili” non è l’ennesimo remake di uno dei romanzi cardine dell’Ottocento (ultimo il musical “Les Misérables” con protagonisti Hugh Jackman, Russel Crowe e Anne Hathaway), ma si ispira a fatti di cronaca molto più recenti. Il regista Ladj Ly sceglie di dare alla propria opera di esordio un titolo importante, prendendolo in prestito dal capolavoro di Victor Hugo, citato nelle scene finali e di cui eredita la necessità di offrire un affresco della complessità del suo tempo.

I Miserabili: le lotte sociali continuano

È il 2005 e nel quartiere periferico di Montefermeil gli scontri tra le gang del posto, insieme alla fuga di un cucciolo di leone da un zoo, scatenano una guerriglia che causa scompiglio nella capitale francese. Così durante i suoi primi giorni di servizio l’agente Stephan si trova già a doversi misurare con una situazione ricca di tensioni sociali e razziali che sfociano spesso nella violenza.

I Miserabili: cast

Dopo aver co-diretto insieme a Stéphane de Freites il corto intitolato “A voce alta – La forza della parola”, opera del 2017 presentata in Italia al Torino Film Festival, in cui raccontava già di periferie e gruppi multietinici, “I Miserabili” rappresenta il suo esordio alla regia di un lungometraggio.

A interpretare il personaggio protagonista è l’attore Damien Bonnard, che ha recitato in “Quello che non so di lei” di Roman Polanskj e nel 2019 ha ricevuto la nomination al premio César come Miglior Interprete Non Protagonista per il film “Pallottole in libertà” di Pierre Salvadori. Bonnard inoltre ha avuto una piccola parte anche nel film di Christopher Nolan “Dunkirk”.