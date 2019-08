Ad Astra – Recensione: un film di fantascienza atipico con un grande protagonista

Il regista James Gray porta al Festival di Venezia 2019, in Concorso, una storia distopica con un solo grande protagonista: Roy McBride (Brad Pitt), un astronauta che cerca di salvare il mondo da una terribile catastrofe. L'uomo dovrà fare i conti con il suo passato e con un padre eroe scomparso nel nulla durante la sua ultima missione spaziale.

Nel cast figurano anche Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Liv Tyler.

Nello spazio alla ricerca del proprio passato

Si è ispirato apertamente a cult come "Apocalypse Now" e a “2001: Odissea nello spazio” l’autore di “Ad Astra”. Il personaggio principale, impersonato da Brad Pitt, si presenta subito come un eroe della miglior scuola americana. La sua caduta nel vuoto durante una sorta di tempesta magnetica è l’incipit migliore per partire con una storia che sembra ambientata in un futuro non così lontano. Il mondo è in pericolo e l’eletto deve accorrere in suo aiuto. Con queste premesse, sembra si stia parlando del solito film d’avventura made in USA con action a non finire, invece non è così. E qui sta il colpo di genio di Gray che regala al suo unico interprete un’anima fragile ma non troppo. A sentire i pensieri ad alta voce di Roy sembra quasi di entrare nella testa dell’ufficiale di marines L. Willard, in missione speciale alla ricerca del colonnello Kurtz interpretato da Marlon Brando.

L’astronauta Roy è un uomo solo che fugge da se stesso e dal fantasma scomodo di suo padre che, come Kurtz, sembra aver tradito il suo paese. D’altra parte, il regista di “Ad Astra” ha deciso di portare il suo cuore di tenebra nello spazio con il risultato di dar vita a una pellicola di forte impatto visivo piena di colpi di scena.

Brad Pitt in gran forma per “Ad Astra”, aperto omaggio al cinema americano

"Ad Astra" in linea di massima convince. Dalla sua ha un personaggio di grande carisma come Roy. La performance di Brad Pitt è di buon livello, l'attore recita molto con gli occhi, visto che per la maggior parte della storia indossa un casco che gli nasconde la faccia. Funziona molto bene anche il viso distrutto del padre perso nello spazio, interpretato da Tommy Lee Jones, che lascia il segno seppur non appaia granchè.

In questo quadro d’insieme soddisfacente, stona un po’ un finale troppo ovvio e scontato e un’eccessiva dilatazione della narrazione, che perde così d’impatto.

“Ad Astra” sarà senza dubbio una delle uscite di punta della Disney, che recentemente ha acquisto la Fox, che ne firma la produzione.

Ivana Faranda