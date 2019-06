Titolo originale: Maleficent - Mistress of Evil

Regia: Joachim Rønning

Cast: Angelina Jolie, Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Harris Dickinson, Lesley Manville, Sam Riley, Imelda Staunton

Genere: Fantastico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 17 ottobre 2019

Dopo "Dumbo", "Aladdin" e "Il Re Leone", nel 2019 un altro live action di un classico Disney arriva sul grande schermo: "Maleficent - Signora del male". Joaquim Rønning, che ha diretto "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" (2017), torna alla regia con il sequel di "Maleficent", il film incentrato su una delle cattive più iconiche dei film d'animazione.

Angelina Jolie di nuovo nelle vesti dell'ex cattiva de "La Bella Addormentata"

In "Maleficent" il pubblico era venuto a conoscenza della vera storia di Malefica, in origine una creatura fatata buona a cui l'amato aveva strappato le ali, determinando così la sua trasformazione in un essere maligno, che per vendetta aveva deciso di lanciare una maledizione sulla principessa Aurora appena nata. Questo secondo capitolo è ambientato alcuni anni dopo e continua a indagare il rapporto tra Malefica e la nuova regina, alleate per salvaguardare il bosco e i suoi abitanti da altre minacce esterne.

A interpretare le due protagoniste di nuovo Angelina Jolie, premio Oscar per "Ragazze Interrotte" (1999) di James Mangold con Winona Ryder, e la giovane attrice Elle Fanning, che ha preso parte a "Mary Shelley - Un amore immortale" (2017) diretto da Haifaa al-Mansour e al film di Woody Allen dal titolo "Un giorno di pioggia a New York" (2019). Mentre tra i volti nuovi del cast figura l'attrice candidata a tre premi Oscar e vincitrice di Golden Globe Michelle Pfeiffer, nel ruolo della Regina Ingrith, e Chiwetel Ejiofor, protagonista di "12 anni schiavo" (2013) e regista del film "Il ragazzo che catturò il vento" (2019).