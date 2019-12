Golden Globe 2020: tutte le nomination

Sono state annunciate le nomination dei Golden Globe 2020 (riconoscimenti dell’Hollywood Foreign Press Association), la cui cerimonia si terrà presso il Beverly Hills il prossimo 5 gennaio, aprendo così la stagione dei premi del 2020. A presentare l’evento, giunto alla 77esima edizione, sarà Ricky Gervais. Tra le categorie in gara figurano sia produzioni cinematografiche che televisive.

Golden Globe 2020: “Il traditore” escluso dalle nomination

Quel che appare evidente per l’edizione del 2020 dei Golden Globe è la forte presenza di produzioni originali targate Netflix nelle diverse categorie. Sono infatti ben 34 le nomination che vedono coinvolti i lavori del colosso dello streaming; tra questi spiccano: “The Irishman” del grande Scorsese con cinque candidature (Miglior Film Drammatico, Miglior Regia, Miglior Attori non Protagonisti per Al Pacino e Joe Pesci, Miglior Sceneggiatura) e “A Marriage Story” di Noah Baumbauch, già in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, presente in maniera imponente a queste premiazioni con ben sei candidature (Miglior Film Drammatico, Attore a Adam Driver, Attrice a Scarlett Johansson, Attrice non Protagonista a Laura Dern, sceneggiatura e Colonna sonora).

Grande delusione per l’Italia che ha subito l’assenza tra le candidature del film “Il traditore” di Marco Bellocchio, escluso inaspettato come Roman Polanski con il suo “L’ufficiale e la spia“. Nella cinquina dei Film Stranieri figurano infatti: “Dolor y Gloria” di Pedro Almodovar; “The Farewell” di Lulu Wang, presentato alla Festa del Cinema di Roma; “Les Misérables” di Ladj Ly; “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma; e “Parasite” del sudcoreano Bong Joon-Ho.

Forte la presenza di “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino, che figura in 5 categorie (Miglior Film Commedia o Musicare, Miglior Regia, Attore Protagonista Leonardo Di Caprio, Attore non Protagonista Brad Pitt, Miglior Sceneggiatura).

Quattro invece le nomination per il Leone d’Oro all’ultimo Festival di Venezia “Joker” di Todd Philipps (Miglior Film Drammatico, Regia, Attore Protagonista Joaquin Phoenix, Colonna Sonora). Stesso numero di candidature per “I due Papi” del brasiliano Fernando Meirelles, disponibile dal 20 dicembre su Netflix (Miglior Film Drammatico, Attore Protagonista Jonathan Pryce e Attore non Protagonista Anthony Hopkins, Miglior Sceneggiatura). Infine merita menzione “1917” di Sam Mendes con 3 nomination (Miglior Film Drammatico, Miglior Regia, Colonna Sonora).

Tra gli attori protagonisti a sfidarsi troviamo Joaquin Phoenix, Adam Driver, Christian Bale, Jonathan Price e Antonio Banderas; mentre tra le interpreti femminili spicca il nome di Renée Zellweger per “Judy”, in gara con Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Charlize Theron e Saoirse Ronan.

Ecco nel dettaglio tutte le nomination

Miglior Film Drammatico

The Irishman

Joker

Storia di un matrimonio

1917

I due papi

Miglior Film Commedia o Musicale

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

C’era una volta a… Hollywood

Rocketman

Miglior Regista di un Film

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood

Miglior Attrice in un film drammatico

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan, Piccole donne

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Miglior Attore in un film Drammatico

Christian Bale, Le Mans ’66: La grande sfida

Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Adam Driver, Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, I due papi

Miglior Attrice in un Film Commedia o Musicale

Miglior Attore in un Film Commedia o Musicale

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Rami Yousef, Rami

Miglior Attrice non Protagonista in un Film

Miglior Attore non Protagonista in un Film

Tom Hanks, Un amico straordinario

Anthony Hopkins, I due papi

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, C’era una volta a… Hollywood

Mioglior Film Straniero

The Farewell

Les Miserables

Dolor y Gloria

Parasite

Traitor

Miglior Film d’Animazione

Miglior Sceneggiatura in un Film

The Irishman

Storia di un matrimonio

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

I due papi

Miglior Colonna Sonora Originale in un Film

Joker

Piccole donne

Storia di un Matrimonio

Motherless Brooklyn

1917

Migliore Canzone originale di un film

Beautiful Ghosts, da Cats

I’m Gonna Love Me Again, da Rocketman

Into the Unknown, da Frozen 2

Spirit, da Il re leone

Stand Up, da Harriet

Miglior Serie Drammatica

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Miglior Attrice in una Serie Drammatica

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodi Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Miglior Attore in una Serie Drammatica

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Il trono di spade

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Miglior Serie Commedia o Musicale

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Miglior Attrice in una Serie Commedia o Musicale

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior Attore in una Serie Commedia o Musicale

Daniel Craig, Knives Out

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, C’era una volta a… Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Miglior Mini-serie o Film per la televisione

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Miglior Attrice in una Mini-serie o Film per la televisione

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Merritt Wever, Unbelievable

Miglior Attore in una Mini-serie o Film per la televisione

Miglior Attrice Non Protagonista in una Mini-serie o Film per la televisione

Miglior Attore Non Protagonista in una Mini-serie o Film per la televisione

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

Andrea Racca

10/12/2019