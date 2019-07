Regia: Lorene Scafaria

Cast: Jennifer Lopez, Costance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart, Cardi B, Keke Palmer, Madeline Brewer, Lizzo, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Vanessa Aspillaga, Kristina Asriyan, Tia Barr, Tommy Bayiokos

Genere: Drammatico, commedia

Durata: 107 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 7 novembre 2019

La regista di "Seeking a Friend for the End of the World" (2012) e "The Meddler" (2015), Lorene Scafaria torna in auge con un ambizioso film drammatico-commedia in cui ci sono numerose star della musica come ad esempio Jennifer Lopez.

Hustlers: la trama

La storia è basata su un articolo del New York magazine del 2015, chiamato "The Hustlers at Scores" scritto da Jessica Pressler. In un locale di spogliarelliste, quattro di loro si mettono d'accordo per mettere insieme una banda in grado di estorcere soldi ai loro clienti più facoltosi. Tra di loro ci sta Dorothy, detta "Destiny", donna costretta a questo lavoro e ai raggiri dei suoi clienti per il mantenimento della sua famiglia. Ramona Vega, capo della banda di spogliarelliste e mentore di Dorothy. Le altre due membri sono Mercedes e Annabelle.

Hustlers: tra attrici e cantanti

Regia e sceneggiatura del film sono curate da Lorene Stefaria, mentre il cast principale è composto da Costance Wu ("Sound of my voice", 2011; "Crazy & Rich", 2018) interprete di Dorothy, la spogliarellista novellina appena entrata in questo triste mondo; Jennifer Lopez ("Il ragazzo della porta accanto", 2015; "Ricomincio da me", 2018), attrice, cantante, danzatrice e produttrice discografica rinomata in tutto il mondo, sarà in "Hustlers" nei panni di Ramona Vega, il capo delle quattro rapinatrici. Keke Palmer ("Joyful Noise - Armonie del cuore", 2012; "Animal - Il segreto della foresta", 2014) interpreta Mercedes. Lili Reinhart ("Not Waving But Drowning", 2012; "Gibsonburg", 2013) sarà l'ultimo componente ovvero Annabelle.

Tra le altre componenti del cast vi sono le celebri rapper statunitensi Cardi B e Lizzo.