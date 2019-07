Regia: Tom Hopper

Cast: Francesca Hayward, Idris Elba, Taylor Swift, Judi Dench, Jason Derulo, Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden, Ray Winstone, Rebel Wilson

Genere: Musical, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 25 dicembre 2019

Il regista premio oscar Tom Hopper dirige l'adattamento cinematografico del musical inglese "Cats", di Andrew Lloyd Webber.

Cats: il musical per eccellenza sbarca al cinema

"Cats" è un musical scritto nel 1981 dal celebre compositore "Andrew Lloyd Webber. Lo spettacolo, basato sul libro di T. S. Eliot "Il libro dei gatti tuttofare" ("Old Possum's Book of Practical Cats"), vinse 8 Tony Awards.

Tutti i gatti del quartiere di Jellicle si riuniscono per il ballo annuale e per celebrare il più anziano di loro, Old Deuteronomy (Judi Dench). Nel corso della festa uno di loro avrà il privilegio di essere scelto ed ascendere al paradiso dei Jellicle Cats. Tuttavia Macavity (Idris Elba), rapisce Old Deuteronomy, costringendo i gatti a lanciarsi in un'impresa di salvataggio.

"Memory", la canzone più famosa, cantata nella versione originale da Elaine Page e nota per l'incisione leggendaria di Barbra Streisand, è uno dei brani di musical più celebri in assoluto, per la sua relativa semplicità di esecuzione e il grande effetto emotivo.

Il regista Tom Hopper ("Il discorso del re", "I Miserabili", "The danish girl"), basandosi su una sceneggiatura di Lee Hall ("Billy Elliot", "Rocketman") dirige il nuovo adattamento cinematografico del musical, coinvolgendo nell'impresa alcune delle star più acclamate di Hollywood. Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Taylor Swift, Jason Derulo, Jennifer Hudson vanno ad unirsi alla new entry Francesca Hayward, formando un cast eccezionale.

Il coreografo, vincitore del Tony Award, Andy Blankenbuehler ("Hamilton", "In the Heights"), ha il compito di reimmaginare le coreografie, spaziando dalla danza classica alla contemporanea, dall'hip-hop al jazz, dalla street dance al tip tap.