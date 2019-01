Che fine ha fatto Bernadette? (2019)

Titolo originale: Where'd you go Bernadette

Regia: Richard Linklater

Cast: Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer, Troian Bellisario, Laurence Fishburne, Jóhannes Haukur Jóhanneson, James Urbaniak, Zoe Chao, Kate Easton, Claudia Doumit

Genere: Commedia, drammatico colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 10 maggio 2019

Bernadette Branch è un famoso architetto che soffre di agorafobia. Decide improvvisamente di sparire, proprio qualche giorno prima di partire con tutta la sua famiglia in Antartide.

Che fine ha fatto Bernadette?: dal libro al film

"Che fine ha fatto Bernadette?" è tratto dall'omonimo romanzo di Maria Semple, in cui la figlia racconta in prima persona le vicende della madre Bernadette. Annapurna Pictures e Color Force hanno acquistato i diritti cinematografici del film a gennaio 2013. Il regista Richard Linklater (noto al grande pubblico per la trilogia di "Prima dell'alba" e per il film "Boyhood", per cui ha ottenuto 2 Golden Globe, 2 BAFTA e l'Orso d'argento al Festival di Berlino) è ufficialmente scelto a febbraio 2015, e dopo qualche mese l'attrice premio Oscar Cate Blanchett ("Diario di uno scandalo", "Il curioso caso di Benjamin Button", "Monuments Men", "Carol", "Blue Jasmine", "Ocean's 8") viene confermata nel cast per ricoprire il ruolo principale.

Accanto alla Blanchett, prendono parte a "Che fine ha fatto Bernadette?" anche Billy Crudup ("Il caso Spotlight", "Jackie", "Le donne della mia vita"), Kristen Wiig ("Le amiche della sposa", "Sopravvissuto - The Martian", "Downsizing - Vivere alla grande"), Judy Greer ("Tomorrowland - Il mondo di domani", "Jurassic World - Il regno distrutto ", "Ore 15:17 - Attacco al treno", "Ant-Man and the Wasp", "Halloween") e Troian Bellisario (nota al pubblico per il ruolo di Spenser nella serie "Pretty Little Liars").

Le riprese del film sono iniziate il 10 luglio 2017 e si sono svolte a Pittsburgh.[6]

"Che fine ha fatto Bernadette?" sarà rilasciato negli Stati Uniti il 22 marzo 2019, mentre arriverà nelle sale italiane il 10 maggio.