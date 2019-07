Regia: Edward Norton

Cast: Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin, Cherry Jones, Josh Pais, Olli Haaskivi

Genere: Drammatico, colore

Durata: N.d.

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 7 novembre 2019

New York, 1954. Lionel Essrog (Edward Norton), un detective privato affetto dalla sindrome di Tourette, cerca di risolvere l'omicidio del suo mentore e unico amico Frank Minna (Bruce Willis).

Armato di pochi indizi, grazie alla capacità di ossessiva concentrazione della sua mente, riuscirà a svelare i segreti, custoditi gelosamente, che tengono in scacco l'intera città.

Motherless Brooklyn - Edward Norton alla regia

Edward Norton torna per la seconda volta alla regia dopo il suo esordio nel 2000, con il film "Tentazioni d'amore".

"Motherless Brooklyn" è tratto dal libro omonimo di Jonathan Lethem, autore conosciuto anche per un altro famoso adattamento cinematografico di una sua opera: "A Scanner Darkly - un oscuro scrutare" (2006), con Keanu Reeves e Robert Downey Jr.

Durante la lavorazione di questo film, il 22 marzo 2018, un pompiere di New York ha tragicamente perso la vita a causa di un'incendio, scoppiato in un edificio usato come set di un nightclub.