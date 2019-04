Dolor y gloria (2019)

Regia: Pedro Almodóvar

Cast: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Julieta Serrano, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Raúl Arévalo, Eva Martín, Susi Sánchez, Nora Navas

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Spagna, 2019

Distribuzione: Warner Bros.

Data di uscita: Maggio 2019

Il ritorno di Pedro Almodóvar. Col suo ventunesimo film, di chiaro stampo autobiografico, il famoso autore spagnolo premio Oscar ci accompagna a passeggio attraverso il suo viale dei ricordi. Antonio Banderas interpreta infatti un regista che, ormai sessantenne, ripensa con tenerezza e malinconia alla sua gioventù e al suo amore per il cinema, in una commedia agrodolce che saprà far ridere ed emozionare.

Dolor y Gloria: il meta cinema secondo Almodóvar

Antonio Banderas veste i panni di Salvador Mallo, film maker in declino irrimediabilmente ancorato alle sue memorie d'infanzia. Dagli anni ‘60, quando emigra con i suoi genitori a Paterna, al suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80, tutto è un ricordo da raccontare. E' proprio la rottura dal suo primo amore che fa nascere il lui la scintilla per la scrittura, unica terapia per dimenticare l'indimenticabile. La sua passione precoce per il cinema, e la frustrazione del non riuscire a completare una pellicola chiudono il cerchio di questo personaggio così simile al suo autore.

Il film ruota intorno ad una serie di ricongiungimenti: alcuni sono fisici, altri ricordati. “Dolor y Gloria” parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Accanto al protagonista troviamo Penélope Cruz, che già era stata diretta da Almodóvar in "Carne trémula" (1997), "Tutto su mia madre" (1997), "Volver" (2006) e "Gli Abbracci Spezzati" (2009)

Pedro Almodóvar : uno sguardo agli inizi

Pedro Almodóvar nasce a Calzada de Calatrava, il 25 settembre 1949. A sedici anni si trasferisce a Madrid, per lavorare nella compagnia telefonica locale e tentare la via del successo come cantautore, diventando in breve tempo una vera e propria star. Scopre la sua passione per il cinema negli anni '80, quando dopo aver girato brevi cortometraggi, dirige il suo primo film, "Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio". Da quel momento Almodóvar è inarrestabile, dirige film su film e arriva solo otto anni dopo a vincere un David di Donatello per "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", il primo dei numerosi premi vinti nel corso della sua carriera.