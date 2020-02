Oscar 2020: tutti i vincitori della 92ª edizione

Nella notte tra domenica e lunedì si è svolta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, presso il Dolby Theatre di Los Angeles. L’Academy ha premiato nella categoria Miglior Film e Miglior Regia il sudcoreano “Parasite“, che torna a casa con quattro statuette.

Trionfo di “Parasite”

Tante vittorie previste agli Oscar 2020, privi come lo scorso anno di un presentatore ufficiale e trasmessi negli States dalla ABC. La cerimonia si è svolta senza troppe polemiche politiche a parte l’attacco di Brad Pitt a Trump e le parole di Joaquin Phoenix che, dopo aver ricordato il fratello ucciso da un overdose 26 anni fa, ha parlato della lotta alle ingiustizie e del dolore inflitto dagli uomini agli animali.

Il più premiato tra tutti è stato “Parasite” che, oltre alla statuetta per il Miglior Film (il primo lungometraggio straniero a essere premiato in questa categoria) e la Miglior Regia a Bong Joon Ho, ha ottenuto anche i premi per il Miglior Film Internazionale e la Miglior Sceneggiatura originale. Una pellicola, quella sudcoreana, apprezzata già allo scorso Festival di Cannes dove aveva ricevuto la Palma d’oro e ai Golden Globe dove figurava vincente nella categoria Miglior Film Straniero.

Nel momento in cui ha ritirato il premio, Bong Joon-ho ha ringraziato Martin Scorsese, considerato maestro e fonte di ispirazione durante gli anni di studio, e Tarantino, uno dei suoi registi preferiti.

Assolutamente previsti e meritati i riconoscimenti a Joaquin Phoenix come Miglior Attore Protagonista nei panni di Arthur Fleck/Joker e Renée Zellweger come Miglior Attrice Protagonista, senza ombra di dubbio perfetta nel ruolo di Judy Garland nel biopic “Judy“. Entrambi si riconfermano vincenti per le categorie nelle quali erano stati già riconosciuti ai Golden Globe, così come Brad Pitt e Laura Dern riconfermano la loro vittoria nelle categorie Miglior Attore/Attrice non Protagonista.

Film in gara con il numero più alto di nomination, ben undici, “Joker” è stato inoltre insignito del premio per la Migliore colonna sonora a Hildur Guðnadóttir.

Deluse le aspettative per i tre lavori presenti con 10 candidature

“C’era una volta a… Hollywood” di Tarantino, oltre alla statuetta per il Miglior Attore non Protagonista, ha ottenuto quella nella categoria Migliore Scenografia a Barbara Ling e Nancy Haigh; mentre “1917” di Sam Mendes è stato premiato per la Migliore Fotografia a Roger Deakins, Migliori Effetti Speciali a Greg Butler, Dominic Tuohy e Guillaume Rocheron e

Miglior sonoro a Mark Taylor e Stuart Wilson. Torna invece a casa a bocca asciutta Martin Scorsese che non ha avuto nessun riconoscimento per “The Irishman”.

Tra gli altri “Piccole donne” è stato vincente nella categoria Miglior Costumi, “Jojo Rabbit” in quella per la Miglior Sceneggiatura non Originale e “Bombshell – La voce dello scandalo” per Miglior Trucco e Acconciatura e “Toy Story 4” per Miglior Film d’animazione.

Stefano Mazzola

Oscar 2020 – L’elenco dei vincitori

MIGLIOR FILM

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIOR REGIA

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saorsie Ronan (Piccole donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

(Judy) Cynthia Erivo (Harriett)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Storia di un Matrimonio)

(Storia di un Matrimonio) Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

MIGLIOR COSTUMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

COLONNA SONORA

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

CORTOMETRAGGIO ANIMATO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MIGLIOR MONTAGGIO AUDIO

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIOR SONORO

Ad Astra

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

MIGLIOR FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

MIGLIOR MONTAGGIO

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

Life overtakes me St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

MIGLIOR EFFETTI VISIVI

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da “Toy Story 4”

Musica e testi di Randy Newman

Musica e testi di Randy Newman “ (I’m Gonna) Love Me Again” da “ Rocketman

Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin

Music by Elton John; Lyric by Bernie Taupin “I’m Standing With You” da “Breakthrough”

Music and Lyric by Diane Warren

Music and Lyric by Diane Warren “Into The Unknown” da “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle”

Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez “Stand Up” da “Harriet”

Music and Lyric by Joshuah Brian Campbell and Cynthia Erivo

MIGLIOR SCENOGRAFIE

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

10/02/2020