Golden Globe 2020: tutti i vincitori della 77ª edizione

Ai Golden Globe 2020 vince a sorpresa “1917” di Sam Mendes, seguito a ruota da “C’era una volta a… Hollywood”.

Golden Globe 2020: vincitori a sorpresa

Durante la 77esima cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020 sono stati consegnati i più importanti premi del cinema e delle serie tv insieme. Ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi il film di guerra “1917” diretto da Sam Mendes, che è stato premiato nella categoria Miglior Regia e Miglior Film. Il regista ha dedicato il suo lavoro al nonno, morto in guerra.

È andata bene anche a “C’era una volta a… Hollywood” di Tarantino, che si è aggiudicato i riconoscimenti per la Migliore Sceneggiatura, Miglior Commedia o Musical e infine per il Miglior Attore non Protagonista. Il premio è andato a Brad Pitt, in gran forma, che ha citato nel suo discorso il suo socio Leonardo Di Caprio e ha incitato tutti ad avere più gentilezza.

Previsto da tutti e meritato il premio per il Miglior Attore a Joaquin Phoenix per “Joker”, già insignito a Venezia della Coppa Volpi. Lo stesso titolo ha ottenuto il riconoscimento per la Miglior Colonna Sonora.

A bocca asciutta, nonostante le aspettative, “The Irishman” di Scorsese. Previsioni attese invece per Renée Zellweger, Miglior Attrice in un Film Drammatico con “Judy” e Taron Egerton per “Rocketman” come Miglior Attore in Commedia o Musical.

Il meraviglioso “Parasite” continua la corsa verso il successo, vittorioso nella categoria Miglior Film Straniero. Bong Joon-ho nel suo discorso ha definito la lingua del cinema universale.

Leggerezza e temi importanti

Per il resto è stata una serata all’insegna della leggerezza quella del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, condotta dal comico Ricky Gervais, per la quinta e l’ultima volta.

Sono stati molti i momenti in cui si è parlato di tematiche ambientaliste, a cominciare dal premio per il Miglior Attore in una Miniserie o film tv dato a Russell Crowe per “The Loudest Voice”. Lui, australiano, non era a Hollywood, impegnato a combattere in patria contro i roghi che stanno distruggendo il suo paese.

Trionfo per “Fleagab, “Succession” e “Chernobyl”

La serata di ieri ha confermato quanto siano diventate importanti le serie televisive. Sono targate HBO “Succession”e “Chernobyl”, che hanno fatto incetta di premi, come “Fleabag”. Per quest’ultima è stata premiata come Miglior Attrice Protagonista Phoebe Waller.

Le donne protagoniste di “Fosse/Venon”, e di “The Act” hanno, seppur garbatamente, sollevato il problema della mancanza di autrici tra le nomination.

Patrice Arquette, madre disfunzionale per “The Act”, ha lanciato per prima un messaggio forte sui venti di guerra e sulla forza delle donne. L’ha seguita l’incantevole Michelle Williams che, non a caso, interpreta la compagna del danzatore Bob Fosse in “Fosse/Venon”, da sempre sottovalutata.

Interessante il discorso lunghissimo di Ellen Degeners, che ha ricevuto dalla comica e amica Kate McKinnon il premio Cecil B. DeMille per la televisione.

A prescindere dai vincitori, quella che è emersa sempre più netta è stata la consapevolezza della forza che negli anni piattaforme come HBO e Netflix stanno acquistando e di come il confine tra grande cinema e serie televisive di qualità sia sempre più labile.

Andrea Racca

In rosso i vincitori di ogni categoria

Miglior Film Drammatico

Miglior Film Commedia o Musicale

Miglior Regista di un Film

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes , 1917

, 1917 Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood

Miglior Attrice in un film drammatico

Miglior Attore in un film Drammatico

Miglior Attrice in un Film Commedia o Musicale

Miglior Attore in un Film Commedia o Musicale

Miglior Attrice non Protagonista in un Film

Miglior Attore non Protagonista in un Film

Mioglior Film Straniero

The Farewell

Les Miserables

Dolor y Gloria

Parasite

Traitor

Miglior Film d’Animazione

Miglior Sceneggiatura in un Film

The Irishman

Storia di un matrimonio

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

I due papi

Miglior Colonna Sonora Originale in un Film

Joker

Piccole donne

Storia di un Matrimonio

Motherless Brooklyn

1917

Migliore Canzone originale di un film

Beautiful Ghosts, da Cats

I’m Gonna Love Me Again , da Rocketman

, da Rocketman Into the Unknown, da Frozen 2

Spirit, da Il re leone

Stand Up, da Harriet

Miglior Serie Drammatica

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Miglior Attrice in una Serie Drammatica

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman , The Crown

, The Crown Jodi Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Miglior Attore in una Serie Drammatica

Brian Cox , Succession

, Succession Kit Harington, Il trono di spade

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Miglior Serie Commedia o Musicale

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Miglior Attrice in una Serie Commedia o Musicale

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge , Fleabag

Miglior Attore in una Serie Commedia o Musicale

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living with Yourself

Ramy Youssef , Ramy

Miglior Mini-serie o Film per la televisione

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Miglior Attrice in una Mini-serie o Film per la televisione

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Michelle Williams , Fosse/Verdon

, Fosse/Verdon Merritt Wever, Unbelievable

Miglior Attore in una Mini-serie o Film per la televisione

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Jared Harris, Chernobyl

Russell Crowe , The Loudest Voice

, The Loudest Voice Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Miglior Attrice Non Protagonista in una Mini-serie o Film per la televisione

Miglior Attore Non Protagonista in una Mini-serie o Film per la televisione