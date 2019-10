The Report – Recensione: un film impeccabile che ci riporta indietro al dopo 11 settembre



"The Report" di Scott Z. Burns prende spunto dalla vera vicenda di Daniel Jones, giovane e idealista, appartenente allo staff della senatrice democratica Dianne Feinstein, che ebbe l’ingrato compito di stilare un rapporto riguardante i fatti di una pagina nera della storia americana, partendo da qualcosa come sei milioni di pagine di trascrizioni di nastri inerenti le torture e le varie fasi della vicenda, nastri che erano stati appena distrutti nel tentativo di insabbiare il tutto.

Il ristretto gruppo di lavoro capeggiato da Jones, via via ridotto a tre, poi a due unità, per sette anni analizzò tutti i documenti, riportando a galla i tristi episodi che gli stessi agenti della CIA che li avevano promossi avevano cercato di nascondere.

The Report: un film impegnato, impeccabile artisticamente, ben congegnato e ben recitato

Il film è degno di figurare accanto a pietre miliari tra le pellicole americane di impegno politico e sociale, quali “Tutti gli uomini del Presidente” di Alan J. Pakula (1976) e “I tre giorni del Condor” (1975) di Sydney Pollack.

La storia è ben raccontata dal punto di vista di Jones, interpretato da un Adam Driver in stato di grazia, il quale, analizzando progressivamente i documenti, si rende conto via via degli orrori ai quali i prigionieri islamici erano stati sottoposti, e della palese falsità dei rapporti della CIA, che giustificavano tutto con la scusa di presunte rivelazioni estorte ai malcapitati, notizie in verità già note agli stessi servizi segreti.

La pellicola ben descrive lo stupore e l’indignazione di Jones prima e della senatrice Feinstein poi, interpretata da una intensa Annette Benning, e della battaglia che lei e pochi altri senatori dovettero intraprendere contro gli ambienti più retrivi del congresso americano, che invece volevano passare tutto sotto silenzio.

“The Report” è un film che fa riflettere e ripropone ovvie domande: certe cose possono accadere di nuovo? Potrebbero accadere anche da noi, in Italia? Purtroppo il sonno della ragione non sembra avere confini di spazio e di tempo, lodevole il fatto che proprio dallo Stato che ha prodotto queste vergogne, si siano levate molte voci critiche e si sia potuto realizzare a meno di tre anni dalla conclusione degli eventi narrati questo prodotto di ‘documentazione cinematografica’, che mette alla berlina senza troppi giri di parole i responsabili effettivi e morali di ciò che accadde.

Toccante a riguardo il discorso del compianto senatore repubblicano John S. McCain, quale vittima di torture durante la guerra del Vietnam, non poteva assolutamente approvare l’uso di violente tecniche coercitive da parte di uomini del ‘suo’ governo.

Daniele Battistoni