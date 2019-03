David di Donatello: Tutti i vincitori della 64° edizione

Si è svolta ieri sera a Roma la premiazione della 64° edizione dei David di Donatello. Una serata che ha visto assoluto protagonista, coi suoi nove premi vinti, “Dogman” di Matteo Garrone. Alessandro Borghi è stato premiato come Miglior Attore per la sua toccante interpretazione di Stefano Cucchi, mentre Elena Sofia Ricci ha ritirato il premio come Miglior Attrice per il suo lavoro in “Loro” di Paolo Sorrentino.

Non sono mancati gli ospiti internazionali, con Tim Burton che ha ritirato il Premio alla carriera e Uma Thurman, vincitrice del premio David Speciale, vinto anche da due eccellenze italiane come Dario Argento e Francesca Lo Schiavo.

David di Donatello 2019: tutti i vincitori

Miglior Film

Miglior Regia

Capri – Revolution (Mario Martone)

Chiamami Col Tuo Nome (Luca Guadagnino)

Dogman (Matteo Garrone)

(Matteo Garrone) Euforia (Valeria Golino)

Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher)

Migliore Regista Esordiente – Premio Gian Luigi Rondi

Migliore Sceneggiatura Originale

Dogman (Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti)

(Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti) Euforia (Francesca Marciano, Valia Santella, Valeria Golino)

La Terra Dell’abbastanza (Fabio E Damiano D’innocenzo)

Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher)

Sulla Mia Pelle (Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan)

Migliore Sceneggiatura Non Originale

Miglior Produttore

Chiamami Col Tuo Nome

Dogman

La Terra Dell’abbastanza

Lazzaro Felice

Sulla mia pelle

Migliore Attrice Protagonista

Miglior Attore Protagonista

Dogman – Marcello Fonte

Euforia – Riccardo Scamarcio

Fabrizio De André, Principe Libero – Luca Marinelli

Loro – Toni Servillo

Sulla Mia Pelle – Alessandro Borghi

Migliore Attrice Non Protagonista

Capri-Revolution – Donatella Finocchiaro

Il vizio della speranza – Marina Confalone

Lazzaro Felice – Nicoletta Braschi

Loro – Kasia Smutniak

Sulla Mia Pelle – Jasmine Trinca

Miglior Attore Non Protagonista

A Casa Tutti Bene – Massimo Ghini

Dogman – Edoardo Pesce

Euforia – Valerio Mastandrea

Fabrizio De André , Principe Libero – Ennio Fantastichini

Loro, Fabrizio Bentivoglio

Miglior Autore Della Fotografia

Capri-Revolution – Michele D’attanasio

Chiamami Col Tuo Nome – Sayombhu Mukdeeprom

Dogman – Nicolaj Brüel

La Terra Dell’abbastanza – Paolo Carnera

Lazzaro Felice – Hélène Louvart

Migliore Musicista

A Casa Tutti Bene – Nicola Piovani

Capri-Revolution – Sascha Ring, Philipp Thimm

Dogman – Michele Braga

Euforia – Nicola Tescari

Loro – Lele Marchitelli

Sulla Mia Pelle – Mokadelic

Miglior Canzone Originale

A Casa Tutti Bene – ” L’invenzione Di Un Poeta “

Capri-Revolution – “Araceae “

Chiamami col tuo nome – “Mistery Of Love”

Il Vizio Della Speranza “‘A Speranza”

Loro “‘Na Gelosia”

Migliore Scenografo

Capri-Revolution – Giancarlo Muselli

Chiamami Col tuo Nome – Samuel Deshors

Dogman – Dimitri Capuani

Lazzaro Felice – Emita Frigato

Loro – Stefania Cella

Migliore Costumista

Capri-Revolution – Ursula Patzak

Chiamami Col Tuo Nome – Giulia Piersanti

Dogman – Massimo Cantini Parrini

Lazzaro Felice – Loredana Buscemi

Loro – Carlo Poggioli

Miglior Truccatore

Capri-Revolution – Alessandro D’anna

Chiamami Col Tuo Nome – Fernanda Perez

Dogman – Dalia Colli, Lorenzo Tamburini

Loro – Maurizio Silvi

Sulla Mia Pelle – Roberto Pastore

Miglior Acconciatore

Capri-Revolution – Gaetano Panico

Chiamami Col Tuo Nome – Manolo Garcia

Dogman – Daniela Tartari

Loro – Aldo Signoretti

Moschettieri Del Re – La Penultima Missione – Massimo Gattabrusi

Migliore Montatore

Capri-Revolution – Jacopo Quadri, Natalie Cristiani

Chiamami Col Tuo Nome – Walter Fasano

Dogman – Marco Spoletini

Euforia – Giogiò Franchini

Sulla Mia Pelle – Chiara Vullo

Miglior Suono

Capri-Revolution

Chiamami Col Tuo Nome

Dogman

Lazzaro Felice

Loro

Migliori Effetti Visivi

Miglior Documentario

Miglior Film Straniero

Federico Renis

28/03/2019