Regia: Nanni Moretti

Genere: Documentario, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 6 dicembre 2018

"Santiago, Italia" è un documentario diretto dal popolare regista italiano Nanni Moretti e racconta il ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, passata alla storia per aver dato rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet.

Santiago, Italia: il ruolo dell'ambasciata italiana durante il regime di Pinochet

Nanni Moretti mette in scena nel suo documentario "Santiago, Italia", il dramma della popolazione cilena durante i 17 anni della dittatura di Pinochet. Un viaggio storico che parte dal 11 settembre del 1973 data che rappresenta il famoso colpo di stato che pose fine al governo democratico di Salvador Allende e segnò l'inizio. Il film documentario ripercorre proprio i mesi successivi a questo avvenimento e in particolare si concentra sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago la quale si distinse per aver accolto gli oppositori al regime aiutandoli a scappare dal loro paese natio e a raggiungere l'Italia.

Il docufilm è distribuito Academy Two ed è nelle sale italiane a partire dal 6 dicembre 2018.

Santiago, Italia: la dittatura di Pinochet

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte è il nome completo del generale e politico cileno che dalla metà degli anni 70 è stato alla guida del regime del suo paese, il Cile. La sua dittatura è iniziata con il golpe dell'11 settembre 1973 e termina nel marzo 1990 con l'elezione democratica del presidente Patricio Aylwin. Quella di Pinochet è considerata una delle dittaure più violente e sanguinarie della storia mondiale, infatti, pende sulla sua testa del politico l'accusa di gravi crimini contro l'umanità.

Santiago, Italia: a cura del grande regista Nanni Moretti

Nanni Moretti è un regista, attore e produttore cinematografico italiano; una delle figure più complete e allo stesso tempo controverse del mondo artistico del Belpaese. Infatti, Nanni è conosciuto anche per la sua particolare vena sarcastica che ha sempre contraddistinto le sue opere. Tra i film più importanti di Moretti, ricordiamo "Il caimano" del 2006 e "Habemus Papam" del 2011.