Titolo originale: Zimna wojna

Regia: Pawel Pawlikowski

Cast: Joanna Kulig, Agata Kulesza, Borys Szyc, Tomasz Kot, Jeanne Balibar, Cédric Kahn, Jacek Rozenek, Martin Budny, Adam Woronowicz, Adam Ferency

Genere: Drammatico, b/n

Durata: 85 minuti

Produzione: Polonia, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 6 dicembre 2018

Presentato alla 71° edizione del Festival del Cinema di Cannes, "Cold War" segna il ritorno alla regia di Pawel Pawlikowski, già vincitore nel 2015 - con "Ida"- di un Oscar per il miglior film straniero. Un melò poetico e nostalgico in bianco e nero; al centro della narrazione, un amore impossibile nella Polonia di fine anni Quaranta.

Cold War: l'amore e la Storia

C'è una Polonia distrutta e vessata dagli strascichi della guerra - che ancora fatica in qualche modo a scrollarsi di dosso -, c'è voglia di rinascita artistica e rivalsa; c'è Wiktor (Tomasz Kot), direttore di un coro, in giro per il Paese alla ricerca di nuovi talenti, giovani ragazze che sappiano ballare e cantare. Da qui parte "Cold War", dalla scintilla che si accende quando l'uomo incontra Zula (Joanna Kulig), giovanissima e sognatrice, voce magnetica. Nasce veloce un amore, immediato e travolgente, si mantiene vivo nonostante le incombenze storiche alle porte. Prima l'Unione Sovietica, che piomba sulle loro vite e scombussola piani, poi la Germania: nel '52, dopo un'esibizione nella allora Berlino orientale, Wiktor decide di attraversare il confine. Zula non ha il coraggio di seguirlo.

Si rincontreranno solo anni dopo, in contesti diversi, già invischiati in altre relazioni. La Parigi degli anni '50 brilla e splende, diventa cornice di un sentimento che non accenna a placarsi - la Parigi del jazz soffuso, della libertà e della felicità strombazzata, che Zula sembra mal digerire. Tra i due si susseguono tira e molla, momenti di riavvicinamento e improvvisi giorni di solitudine. Scende così quella Guerra Fredda accennata nel titolo, la cortina di ferro, il velo dell'incomunicabilità che i due cercheranno di strappar via.