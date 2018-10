Regia: Wilma Labate

Genere: Documentario, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita: mercoledì 31 ottobre 2018

Wilma Labate con "Arrivederci Saigon" racconta una storia sottaciuta per 50 anni delle Stars, di uno dei rari gruppi femminili italiani dell'epoca attraverso le testimonianze dirette di quattro delle protagoniste.

Arrivederci Saigon: la storia di una band femminile "arruolata" per esibirsi di fronte alle truppe americane

Attraverso le testimonianze della cantante Rossella e delle musiciste Viviana Tocchella, Daniela Santerini e Franca Deni e avvalendosi materiali di repertorio la regista Wilma Labate, racconta in "Arrivederci Saigon" la singolare storia di questa girl band. Siamo nel 1968 cinque ragazze, quattro delle quali minorenni, salirono con l'inganno, su un aereo che le avrebbe dovute portate in Estremo Oriente, per partecipare alla tournèe del secolo che si sarebbe dovuta tenere a Hong Kong. Le cinque musiciste di origine toscana si ritrovarono, invece, "arruolate" e costrette a esibirsi in abiti succinti di fronte alle truppe americane, per "gratificare" le necessità fisiologiche dei giovani soldati.

Le cinque ragazzine trascorsero ben tre mesi fra le regioni di Saigon e Da Nang, delle quali ricordano principalmente la puzza e la paura che si celava negli occhi dei giovani soldati per le quali si esibirono. Quelle ragazze, ingenue quanto i soldati, sono state usate come loro, e come loro hanno schivato bombe e hanno rischiato di contrarre tante pericolose malattie. "Non c'era solo la paura, ma anche la curiosità", racconta una delle protagoniste Rossella. Oltre all'orrore e alla paura della guerra mi ricordo "La gentilezza dei soldati con cui inventarsi un flirt impossibile e il brivido di duettare con un militare nero contando in un inglese improbabile imparato fra Livorno e Piombino".

"Arrivederci Saigon" racconta anche un epoca, in cui il sessismo la fa da padrone e di una società contraddittoria che permetteva agli afro-americani di combattere a fianco dei bianchi, ma non di sedere accanto a loro sui banchi di scuola.