Chi è Sara Lazzaro? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de’ “La legge di Lidia Poët”

“La legge di Lidia Poët” è la nuova serie italiana prodotta da Groenlandia in onda su Netflix dal 15 febbraio 2023. Tra i protagonista più popolari e amati della fiction, oltre alla protagonista Lidia Poët interpretata da Matilde De Angelis, troviamo Sara Lazzaro. Quest’ultima si cimenta nei panni di Teresa Barbaris Poët, moglie di Enrico e sorella di Jacopo, una nobile donna dell’Ottocento. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla sua vita!

Indice

Chi è Sara Lazzaro

Nome : Sara

: Sara Cognome : Lazzaro

: Lazzaro Data di nascita : 15 dicembre 1984

: 15 dicembre 1984 Età : 38

: 38 Luogo di nascita : Rovolon

: Rovolon Altezza : 158 cm

: 158 cm Nazionalità : Italiana

: Italiana Lavoro e Professione : Attrice

: Attrice Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Profilo Instagram ufficiale: sara_lazzaro

Biografia

Sara Lazzaro è una nota attrice italiana nata il 15 dicembre 1984 a Rovolon, un comune in provincia di Padova. Trascorre l’infanzia tra la sua città natale e la California. Infatti, il padre è di origini italiane mentre la madre è di origini americane. Viaggiare negli Stati Uniti le permette di apprendere la lingua inglese come madrelingua. Prima di intraprendere la carriera da attrice, frequenta il liceo artistico e poi consegue la laurea in Arti Visive presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Lazzaro (@sara_lazzaro)

Vita Privata

Sara Lazzaro è una persona molto riservata. Alla luce di questo, non abbiamo molte informazioni in merito alla sua vita privata. Tuttavia, la sua riservatezza non include i social network attraverso i quali all’attrice piace esporsi. Infatti, con un profilo Instagram che conta 102.000 followers, la 38enne condivide i suoi momenti quotidiani e professionali con tutti i suoi fan. Dalle immagini pubblicate, possiamo dedurre che ama molto viaggiare e preferisce le località di mare. Inoltre, sembra che le piaccia anche praticare alcuni sport come per esempio, l’equitazione, il tennis e il nuoto. Invece, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo se attualmente ha un compagno o meno. Lo stesso discorso vale anche per le sue relazioni passate.

Lavoro e Carriera

L’esordio di Sara Lazzaro nel mondo del cinema avviene nel 2009 con il film “Blind Maze” diretta da Heather Parisi e nello stesso anno entra a far parte del cast “Dieci Inverni”. Oltre alla sale cinematografiche, l’attrice appare anche sul piccolo schermo nella serie “She died”. Tra il 2012 e il 2016 ottiene il ruolo in diverse pellicole fino a quando arriva la svolta: “The Young Pope” e “Braccialetti Rossi“. Si tratta di due serie tv attraverso le quali ha potuto coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Nell’anno 2020 arriva un altro grande successo, ovvero entra nel cast del film “18 Regali” e in quello della miniserie “La Guerra è Finita”. Infine, nello stesso anno le viene affidato il ruolo di Agnese Tiberi nella serie tv “Doc-Nelle tue mani”.

Film e Fiction

Blind Maze

Dieci inverni

Evil Things – Cose cattive

La scoperta dell’alba

Andarevia

Vittima degli eventi

The Young Messiah

The Young Pope

Braccialetti rossi

Volevo fare la rockstar

18 regali

La guerra è finita

Doc – Nelle tue mani

Curiosità