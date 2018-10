La Strada dei Samouni - Recensione: un film documentario sull’Operazione Piombo Fuso vista dal punto di vista dei bambini

La piccola Amal è tra i sopravvissuti della famiglia Samouni dopo le barbarie perpetuate dall’esercito israeliano nel 2009 nella striscia di Gaza. Il 6 gennaio i militari entrano nella povera casa dello zio Talal, dove sono chiusi tutti i membri della sua famiglia, in cui lei aveva trovato rifugio dopo la morte del padre. Lui era stato ucciso poco prima, dopo aver aperto la porta agli invasori senza aver opposto resistenza. Alla fine dell’operazione militare saranno almeno 29 le vittime della strage oltre ai feriti più o meno gravi.

Il documentarista Stefano Savona racconta il dramma palestinese mischiando il reale con le animazioni

Inizia con il primo piano di Amal che gioca nervosamente con i suoi capelli ricci "La strada dei Samouni". Lei mostra al regista il luogo in cui si trovava l’albero di sicomoro secolare della sua famiglia. Si prosegue con le immagini della costruzione della nuova casa e della moschea. Incontriamo così tutta la sua grande famiglia fatta di cugini, zie e bimbi di tutte le età. Il gruppo si prepara a festeggiare il matrimonio tra due cugini. Sono passati nove anni da quel giorno terribile che ha lasciato ad Amal una scheggia in testa.

La narrazione prosegue a ritroso e alterna immagini reali a meravigliose animazioni in bianco e nero di Simone Massi. I toni diventano sempre più drammatici via facendo e si passa dai piccioni che volano nel cielo agli elefanti colpiti da palle di argilla che poi diventeranno missili. Quello che era un piccolo villaggio agricolo nella striscia di Gaza diventerà un mucchio informe di macerie.

Savona sceglie di usare le animazioni per la parte più cruda della storia, senza peraltro perdere di potenza nel racconto. I poveri contadini chiusi nelle loro case tutti insieme, anche se non in carne e ossa, trasmettono al pubblico la loro disperazione. Al pari, sono estremamente reali i soldati israeliani che irrompono nella casa di Amal, uccidendone il padre a bruciapelo. Il cerchio si chiude con la immagini delle abitazioni viste dai droni prima della loro distruzione, con le voci timide di un ufficiale che non vorrebbe sparare su civili inerti.

La strada dei Samouni: un urlo straziante sulle vittime innocenti del conflitto israelo/palestinese

Non è la prima volta che l’autore affronta questo tema. Lo aveva già fatto con il documentario “Piombo fuso” uscito nel 2009 anno della strage. Del resto, Savona era tra i pochi videomaker presenti sul posto subito dopo l'accaduto. La chiave di lettura scelta, però, in questa seconda opera è molto più personale, quasi antropologica; anche perché, lui ha avuto modo di conoscere bene la famiglia di Amal, seguendola e frequentandola per almeno nove anni.

Il film si chiude con un matrimonio e una nuova casa in costruzione per una giovane coppia. Dopo tutto, la vita va avanti anche grazie al coraggio di gente semplice come i Samouni che non accettano il supporto né di Hamas né di Al Fatah che si spartiscono il potere in questa terra di nessuno che è Gaza.

Resta tuttavia l’angoscia e la rabbia per una guerra infinita che da troppo tempo segna la vita di bambine come Amal e i suoi cugini. "La strada dei Samouni" ha vinto a Cannes l’Oeil d’Or 2018, il massimo riconoscimento alla Quinzaine des Realisateurs per il documentario, confermando il valore del suo autore.

Ivana Faranda