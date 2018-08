Sulla mia pelle - Recensione: gli ultimi giorni di Stefano Cucchi

Il 22 ottobre 2009 muore al reparto di Medicina Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini il giovane geometra Stefano Cucchi in completa solitudine dopo una settimana di agonia successiva ad un pestaggio subito dalle forze dell’ordine che lo avevano arrestato per possesso di stupefacenti.

E’ il decesso in carcere n. 148 di quell'anno. Da allora, la sorella Ilaria ha combattuto strenuamente per cercare la verità sulle circostanze misteriose del fratello e sulle vicende carcerarie poco chiare in genere

Sulla mia pelle: una pellicola che va dritta allo stomaco dello spettatore

Usa il linguaggio della fiction ma ha il rigore del documentario “Sulla mia pelle- Gli ultimi giorni di Stefano Cucchi” presentato al Festival di Venezia.

Dopo il lavoro, la palestra e la cena dai genitori interpretati da Max Tortora e Milvia Marigliano, Stefano/Alessandro Borghi si incontra con un amico.

La perquisizione da parte di due carabinieri che lo trovano con droghe addosso è l’inizio della sua fine. Portato in questura viene picchiato molto duramente dai due che lo hanno arrestato, da lì il passaggio alla cella di sicurezza del tribunale e l’ultimo incontro con il padre. Sarà l’ultimo volta che vedrà il figlio.

Il regista ricostruisce l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi con estremo rigore, focalizzandosi sull’anima ferita e il corpo sofferente di un uomo solo davanti agli abusi del potere.

La metamorfosi di Borghi è spaventosa. Il giovane attore è in assoluto stato di grazia e riesce a comunicare molto bene lo stato d’animo di paura e solitudine che avrà provato lo stesso Cucchi. Il suo corpo minuto è al centro di una inquadratura dai colori cupi, un morto che non sa ancora di esserlo.

Tutto questo, mentre la famiglia cerca in tutti i modi di avere notizie del ragazzo e di fargli vista al Pertini senza riuscirci per cavilli burocratici. Lo rivedranno solo all’obitorio con il corpo martoriato fotografato anche se con dolore dalla sorella Ilaria.

Sulla mia pelle: un film di denuncia sulla prepotenza del sistema giudiziario

E’ un film semplice nella sua complessità quello di Cremonini che fa diventare Stefano Cucchi il nuovo Accattone. Proprio come lui viene da un quartiere proletario ed è un reietto. Accanto al dramma di un uomo, però ci sono tutte le storture di un sistema giudiziario corrotto.

Al di là dell’aspetto processuale complesso, è palese come siano tutti colpevoli quelli coinvolti nella storia raccontata dal film per non aver denunciato i colpevoli del pestaggio subito dalla vittima.

Ottima l’interpretazione di Borghi, accanto a quella altrettanto calibrata di Max Tortora nei panni del padre dolente e impotente. Non risalta più di tanto, invece, la figura di Ilaria/Jasmine Trinca, che riesce comunque a entrare in punta di piedi nel personaggio.

Ottima la sceneggiatura scritta in collaborazione con la famiglia Cucchi e la fotografia firmata da Matteo Cocco. Un inizio promettente per il Festival di Venezia con un già papabile candidato italiano alla Coppa Volpi

Ivana Faranda