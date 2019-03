In questa terza settimana di marzo sono quattordici i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tanti film italiani e un nuovo revenge movie dal regista del film “Io vi troverò“.

Film al cinema dal 21 marzo: Made in USA

Uno dei film più attesi di questa settimana è sicuramente “Peppermint – L’angelo della vendetta” di Pierre Morel con Jennifer Garner protagonista. Questa pellicola segue le vicende di Riley, una madre come tante che vede la sua famiglia brutalmente uccisa da membri di un pericoloso cartello. Quando vedrà che non sarà la legge a farle giustizia, ci penserà lei stessa.

Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke ci riportano nel 1946 con il film “La conseguenza” basato sul romanzo di Rhidian Brook. Alla fine della seconda guerra mondiale un colonello britannico decide di trasferirsi insieme a sua moglie ad Amburgo, condividendo la casa con i precedenti proprietari. I quattro si troveranno così alle prese con un’atmosfera tesa, piena di rabbia, dolore, passione e tradimenti, sotto lo stesso tetto.

“A un metro da te”, è un film drammatico che racconta la storia d’amore tra due adolescenti. Il loro rapporto però non è semplice come può sembrare, visto che entrambi sono ricoverati in un ospedale perché gravemente malati di fibrosi cistica. La loro relazione, anche se sembra avere i giorni contati, non demoralizzerà nessuno dei due, anzi sarà linfa vitale per andare avanti.

Mark Wahlberg, Rose Byrne e Octavia Spencer sono i protagonisti del film autobiografico del regista Sean Anders “Instant Family“. La storia vede protagonisti una coppia, Pete ed Ellie che decide di adottare dei bambini attraverso il sistema delle case di accoglienza, ma si ritrova a crescere tre fratelli che non hanno la minima voglia di essere adottati.

Adattamento cinematografico del best seller di Simon Winchester “Il professore e il pazzo” Farhad Safinia porta al cinema la bizzarra storia del professor James Murray che venne incaricato di redigere il celeberrimo Oxford English Dictionary, con l’aiuto del visionario W.C Minor.

Film al cinema dal 21 marzo: i film italiani

Aldo Baglio si divide momentaneamente dal leggendario trio per interpretare un film da protagonista. “Scappo a casa” è una commedia incentrata sul personaggio di Michele, un uomo interessato solo alla ricchezza e alla sua immagine. La sua vita verrà stravolta quando a Budapest rimane dopo una rapina senza documenti e scambiato per un immigrato clandestino proveniente dalla Tunisia. Da qui inizierà il suo viaggio insieme ad un gruppo di migranti per ritornare in Italia.

“Ricordi?” è il nuovo film di Valerio Mieli con Luca Marinelli e Linda Caridi protagonisti. Una lunga e intensa storia d’amore, divisa tra ricordi e fragilità dei due protagonisti, che nello scorrere degli anni si separano e si ritrovano, senza mai lasciarsi andare davvero, entrambi consapevoli che nonostante le divergenze caratteriali si ameranno per sempre.

“La mia seconda volta” è un film sull’importanza delle scelte e sulle loro conseguenze, sulle imprevedibilità della vita, dove ad ogni azione corrisponde una conseguenza e difficilmente si può tornare indietro, seppur in alcuni casi sia possibile.

Salvatore Esposito si lascia alle spalle per il momento l’esperienza di “Gomorra – La serie” per interpretare Giorgio, un giornalista di scarso talento ma grandi ambizioni nel film “L’Eroe”. Dopo essere stato mandato al Sud a lavorare, il giornalista recupera la credibilità seguendo un tragico evento: il rapimento del nipote della più nota imprenditrice locale di un piccolo paesino che si mobilita alla ricerca del “mostro”.

“Ed è subito sera“, film diretto da Claudio Insegno è tratto dalla storia di Dario Scherillo, il giovane ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004, in seguito alla prima faida di camorra che colpì l’area settentrionale di Napoli e che causò decine di vittime tra cui numerosi innocenti.

“Dafne” è un film scritto e diretto da Federico Bondi e segue la storia di una donna affetta da sindrome di Down, che si trova a dover affrontare un rapporto abbastanza sgretolato con il padre Luigi che, dopo la morte della madre, cade in depressione.

Film al cinema dal 21 marzo: le altre uscite

“Peterloo” è un dramma storico diretto da Mike Leigh che compone un ritratto legato agli eventi di Peterloo, sanguinoso massacro del 1819 seguito ad un pacifico raduno pro-democrazia avvenuto presso St. Peter’s Field a Manchester.

“Un Viaggio Indimenticabile” è un film diretto da Til Schweiger con Nick Nolte e Matt Dillon protagonisti. La pellicola segue le vicende di Amandus, un veterinario in pensione rimasto da poco vedovo. Quando suo figlio Niko scopre che il proprio padre soffre di Alzheimer, lo invita a trasferirsi nella sua casa vicino Londra, dove, in preda alla sua crescente dimenticanza, sconvolgerà le vite di tutta la famiglia, già in crisi a causa di alcune problematiche matrimoniali tra i due coniugi.

“Il venerabile W.” È un documentario del regista francese Barbet Schroeder. Da questo film ambientato in Myanmar ne viene fuori una testimonianza sconvolgente per tutti coloro che associano al buddismo l’idea di pace e serenità. Nel corso del documentario, si alternano le voci di due monaci non conniventi con Whirathu e giornalisti esperti della situazione politica del paese.

