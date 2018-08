Titolo originale: Peppermint

Regia: Pierre Morel

Cast: Jennifer Garner, Michael Mosley, John Gallagher Jr, Juan Pablo Raba, Richard Cabral, John Ortiz, Annie Ilonzeh, Method Man, Tyson Ritter, John Boyd, Jeff Hephner, Eddie Shin, Pell James

Genere: azione, thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 15 novembre 2018

Il regista francese Pierre Morel, dopo aver tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori dirigendo l’action-thriller “ Io vi troverò”, ripropone un nuovo revenge movie, trainato da un’inarrestabile Jennifer Garner che ha sete di giustizia.

Peppermint: fino a dove sei disposto a spingerti?

Riley North (Jennifer Garner) è una madre come tante, conduce un’esistenza tranquilla e felice fino a quando suo marito e sua figlia vengono brutalmente uccisi, per errore, dai membri di un pericoloso cartello della droga. Abbandonata dalle autorità, si ritrova da sola contro l’intera polizia corrotta che cerca di comprare il suo silenzio. Ma quale cifra può riportare in vita i morti? Decide che se non sarà la legge a farle giustizia, ci penserà lei stessa. Sacrificio e allenamento la trasformano in una vera macchina da guerra, così Riley torna a far visita ai suoi carnefici, per impartire loro lo stesso crudo destino, che dieci anni prima non hanno esitato a riservare alla sua famiglia.

Pierre Morel cavalca l’onda del cambiamento e sceglie una donna come eroe

Il tema della parità dei generi è un argomento che scotta all’interno della realtà cinematografica, che negli ultimi tempi è stata scossa da polemiche e scandali sessuali, che sembra però siano servite ad aprire uno spiraglio nelle nuove produzioni.

Da “Ocean’s 8” a “Widows - Eredità criminale” il 2018 è infatti un anno che cavalca l’onda delle pari opportunità e combatte gli stereotipi di genere; proponendo film originali che dimostrano come un cast di donne possa rendere una storia accattivante anche se non si è alle prese con commedie romantiche.