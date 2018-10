Regia: Sean Anders

Cast: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Julie Hagerty, Gary Weeks

Genere: Commedia, colore

Durata: n.d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 14 marzo 2019

Il regista americano Sean Anders porta nelle sale la storia basata sulla sua vita, dirigendo la commedia "Instant Family" con protagonisti Mark Wahlberg, Rose Byrne e Octavia Spencer,

Instant Family: Una famiglia allargata

Come preannuncia il titolo, "Instant Family" ha come tema principale la famiglia. La storia vede protagonisti una coppia, Pete ed Ellie (Mark Wahlberg e Rose Byrne), che decide di adottare dei bambini attraverso il sistema delle case di accoglienza, ma si ritroveranno a crescere tre fratelli, tra cui una adolescente ribelle interpretata da Isabela Moner, che però non hanno minimamente voglia di essere adottati.

Con questo film continua il sodalizio tra l'attore Mark Wahlberg e il regista Sean Anders, già insieme sul set "Daddy's Home" e "Daddy's Home 2".