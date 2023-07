Spiritika: ecco il trailer del remake dell’horror anni 80′

Spiritika (Witchboard) avrà un suo adattamento contemporaneo. La notizia gira già da un po’ di tempo ma negli ultimi giorni è stato diffuso il trailer che offre un primo sguardo alle atmosfere tipicamente anni ’80 che il progetto vuole riproporre. Qui Alexandr Babtiste (Jamie Campbell Bower), un esperto occultista, sta conducendo una seduta spiritica davanti ad una coppia tramite una tavoletta ouja. Nella seconda parte della clip si vede di tutto: demoni, streghe e scheletri, creando un caos senza fine. Il remake è atteso per il 2024 e sarà fedele alla trama originale. A dirigere il tutto sarà Chuck Russell, coinvolto nel progetto anche come sceneggiatore e produttore, insieme a Greg McKay. Chuck Russell ha già diretto molti horror come I guerrieri del sonno, Blob – Il fluido che uccide, The Mask – Da zero a mito e La mossa del diavolo. Nel cast oltre al già citato Jamie Campbell Bower famoso soprattutto per il ruolo di Vecna in Stranger Thigs troviamo Madison Iseman, Aaron Dominguez, Charlie Tahan e Antonia Desplat. Al momento non è chiaro se il progetto sarà seguito da qualche sequel quindi bisogna soltanto attendere ulteriori aggiornamenti.

La trama

La storia Emily, il suo fidanzato Christian e il loro gruppo di amici. Questi aprono una caffetteria bio, ristrutturando una vecchia rimessa per le carrozze nel quartiere francese di New Orleans. Emily, però, troverà una vecchia tavoletta ouijia ed inizierà ad essere perseguitata da una presenza oscura. Christian cercherà quindi aiuto presso l’esperto di occultismo Alexander Babtiste, un uomo che custodisce alcuni segreti e che conosce le linee di sangue che collegano Emily, Christian e i loro amici alla tavoletta. Fra moderne congreghe di streghe, un ballo nella villa di Babtiste e un’inquietante eredità, l’anima di Emily sarà quindi in pericolo. Qui di seguito il trailer del remake di Spiritika.