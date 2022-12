Il mese di dicembre si apre con dodici nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 1 dicembre: i più attesi

Viola Davis insieme a John Boyega sono i protagonisti del film storico diretto da Gina Prince-Bythewood “The Woman King”. Nell’Africa dell’800 esiste uno stato dove la forza militare è gestita da donne. Per combattere uno stato vicino in procinto di attaccare sarà Nanisca a comandare il suo esercito di Agojie e difendere il suo regno. La giovane Nawi in rotta con la sua famiglia decide di unirsi al corpo militare e presto viene notata da Nanisca con la quale instaura un forte rapporto prima che la guerra incomba.

Sempre dagli Stati Uniti arriva “Una notte violenta e silenziosa” un film di Natale abbastanza particolare, un thriller diretto da Tommy Wirkola con David Harbour protagonista. Durante la vigilia di Natale un gruppo di mercenari irrompe in una casa di gente facoltosa e li tiene in ostaggio. Ma questi non sanno che per le strade si aggira Babbo Natale, sarà proprio lui infatti a fermare la loro festa.

“Orlando ” è un film di Daniele Vicari presentato fuori concorso al Festival di Torino 2022 con Michele Placido protagonista. Orlando e Lyse sono un anziano e una bambina. Lui viene da un piccolo borgo e ha passato una vita nella sua campagna. Lei è una classica ragazza metropolitana di una grande città. Questo incontro lì porterà ad affrontare il presente con due punti di vista molto distanti tra loro.

Uno dei film più attesi di questa settimana per gli appassionati di anime e manga è sicuramente “One Piece: Red” nuovo adattamento cinematografico del manga disegnato da Eiichiro Oda. Questa volta Cappello di Paglia e la sua ciurma si riuniranno sull’isola di Elegia per assistere ad un concerto di Uta. Quella che però sembrerà un’avventura divertente presto si trasformerà in un vero e proprio “incubo”.

Film al cinema dal 1 dicembre: uscite italiane

“Monica” è un film drammatico diretto da Andrea Pallaoro prodotto in collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Monica è una donna californiana che torna a casa dopo molti anni. Ad accoglierla è la madre ormai anziana ed accudita da una badante. Il loro rapporto non è mai stato facile, infatti era stata proprio lei ad allontanare la figlia per un misterioso motivo.

“La prima regola” è un film di Massimiliano D’Epiro che racconta uno spaccato dei giorni nostri. Da una parte troviamo alcuni studenti dall’altra un gruppo di migranti. Un professore viene incaricato di tenere un corso di recupero che si svolgerà dopo le lezioni. Superate le difficoltà iniziali e dopo aver ottenuto la fiducia dei studenti sembra procedere tutto bene. Tutto cambia quando iniziano i scontri tra cittadini e migranti e il loro quartiere viene invaso da militari e giornalisti.

Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni sono i protagonisti della commedia diretta da Paolo Costella “Vicini di casa”. Giulio e Federica sono una coppia in crisi e molto ordinaria. Vicino a loro ci sono Salvatore e Laura una coppia molto “affiatata”. Una sera Federica organizza una cena con l’altra coppia, per discutere tra le altre cose del loro volume quando sono a letto. Ma quello che non si aspetta è una proposta da parte di Laura e Salvatore che vorrebbero renderli partecipi di uno scambio di coppia.

Valeria Bruni Tedeschi dirige il film drammatico “Forever Young”. Ambientato a Parigi nel 1986 la pellicola segue le vicende di alcuni ventenni che riescono ad entrare nella prestigiosa accademia di recitazione del Théâtre des Amandiers. Ma questi sono anni del sesso e anche i primi con lo spettro dell’aids e del consumo irresponsabile di droga. Qualcuno di questi giovani riuscirà nella scuola e nella vita altri invece soccomberanno al mondo che sta per cambiare.

“Tra le onde” è un film sull’umanità diretto da Marco Amenta con Vincenzo Amato protagonista. Salvo è un pescatore di Lampedusa che in una sua uscita cerca di salvare un naufrago senza riuscirci. Trovati i documenti scopre che la moglie vive in Sicilia così decide di mettersi in viaggio per portare la salma alla sua famiglia. Durante il tragitto incontra Lea una sua vecchia compagna che da anni ormai non incontra.

Film al cinema dal 1 dicembre: le altre uscite

Tornano in sala con il terzo capitolo “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie” la coppia formata da Claude e Marie con la loro famiglia multietnica. Per festeggiare i loro quarant’anni di matrimonio le loro figlie organizzano una grande festa compresi i famigliari dei loro mariti. Ma se da una parte c’è sempre lo scetticismo di Claude anche dalla parte degli inviati sorgeranno dei malumori.

“Nessuno deve sapere” di Bouli Lanners segue le vicende di Phil un contadino belga che vive in un’isola vicino la Scozia. Un giorno viene colpito da un ictus e perde la memoria. Portato a casa sarà Millie ad occuparsi di lui e gli farà credere di essere la sua compagna. Con il tempo però lei si sente in colpa di averlo ingannato e lui piano piano recupera la memoria. Ma il loro amore ormai è già sbocciato e sarà proprio lui a non voler perdere questa sua nuova vita.

“Una mamma contro G.W. Bush” è un film franco-tedesco del 2022 diretto da Andreas Dresen, vincitore di due Orsi d’argento al Festival di Berlino. Murat è incarcerato nel campo di detenzione statunitense di Guantanamo. Nel disperato tentativo di aiutare suo figlio, Rabiye Kurnaz, casalinga e madre amorevole, si troverà a combattere fianco a fianco con un tenace avvocato per i diritti umani.

Tomas Barile

01/12/2022