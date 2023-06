Netflix annuncia la data d’uscita di “Galline in Fuga 2”: ecco cosa sappiamo

La piattaforma di streaming on demand Netflix prosegue i suoi annunci dedicati al mondo dell’animazione svelando la data d’uscita di Galline in Fuga 2. Il sequel arriverà in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 15 dicembre, ancora una volta prodotto da Aardman Animation in collaborazione con la piattaforma di streaming. La notizia è arrivata nella cornice dell’Annecy International Animation Festival. Qui è stato anche confermato che il film seguirà ancora una volta gli amati personaggi Ginger e Rocky in una nuova avventura inedita e sorprendente.

“Netflix è il partner creativo ideale per questo progetto: celebrano i registi, il che significa che possiamo realizzare il film che vogliamo e condividerlo con un pubblico globale”

Queste le parole di Peter Lord, co-fondatore della Aardman e direttore creativo dello studio.

Il cast di Galline in Fuga 2

Nel cast di voci originali di Galline in Fuga 2 ci saranno Zachary Levi nei panni di Rocky e Thandiwe Newton nei panni di Ginger, oltre alla star di The Last of Us Bella Ramsey per il personaggio di Molly, la figlia di Ginger e Rocky. Il resto del cast include Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed. Il film è diretto da Sam Fell, con Peter Lord, Carla Shelley, Karey Kirkpatrick e Nick Park come produttori esecutivi.

La trama del primo film

Nell’allevamento di galline di Mrs. Tweedy tutte le galline sono costrette a produrre uova dalla mattina alla sera, quelle che non ce la fanno vengono uccise dai proprietari. La situazione si fa ancora più terribile quando la signora Tweedy acquista una macchina automatica per produrre pasticci di pollo in modo da fare ancora più soldi. Le galline, molto preoccupate per la loro sorte e intenzionate a salvare le “penne”, escogiteranno un piano per la fuga. Qui di seguito il trailer di Galline in fuga.