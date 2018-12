Titolo originale: The Professor and the Madman

Regia: Farhad Safinia

Cast: Mel Gibson, Natalie Dormer, Sean Penn, Jeremy Irvine, Ioan Gruffudd, Adam Fergus

Genere: Drammatico, Biografico, colore

Durata: N/D

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 7 marzo 2019

Tratto dall’acclamato best-seller di Simon Winchester, Farhad Safinia porta al cinema la bizzarra storia del professor James Murray che venne incaricato di redigere il celeberrimo Oxford English Dictionary, con l’aiuto del visionario W.C Minor.

Il professore e il pazzo: una collaborazione straordinaria

Nel 1857 al professor James Murray, filologo britannico, venne affidato l’incarico di redigere l’ Oxford English Dictionary, a cui tutti i letterati del Regno Unito avrebbero potuto liberamente partecipare. Dopo anni di lavoro al progetto, il professore si accorse che gran parte delle voci suggerite riportavano la stessa firma: W.C Minor. Incuriosito dall’identità del suo aiutante per corrispondenza, il professor Murray decise di mettersi alla ricerca di Minor per incontrarlo; rimase però incredulo nello scoprire che il suo misterioso braccio destro conduceva le sue ricerche grammaticali nel manicomio criminale di Broadmoor, nel quale era internato. W. C Minor, medico militare reduce della Guerra di Secessione, fu infatti condannato alla redenzione in uno dei manicomi londinesi più temuti, per aver assassinato un passante. L’incontro tra i due si rivelò essere la carta vincente per il completamento dello stimato progetto.

Il professore e il pazzo: la storia segreta dell’Oxford English Dictionary

Lo scrittore e giornalista Simon Winchester, sul finire degli anni ’90, venne a conoscenza dell’incredibile e inaspettata amicizia a cui si deve la realizzazione del vocabolario della lingua inglese. Folgorato dall’idea che un professore di vecchio stampo e un colto assassino possano essere gli autori dell’Oxford English Dictionary, nel 1998 scrive e romanza la storia segreta che si cela dietro al celeberrimo e riuscito progetto, riscontrando presto un grande successo di pubblico.