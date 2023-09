Prime Video annuncia: iniziati i lavori per i sequel di “È colpa mia?”

“È colpa mia?” è un film drammatico romantico spagnolo del 2023 diretto da Domingo González al suo primo lungometraggio alla regia e interpretato da Nicole Wallace e Gabriel Guevara. È basato sull’omonimastoria su Wattpad di Mercedes Ron. Il film è stato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Argentina e Francia.

Prime Video ha annunciato l’inizio della produzione dei film È colpa tua? e È colpa nostra?, dopo il successo di È colpa mia?. I sequel saranno disponibili su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo inclusi nell’abbonamento Prime.

“È colpa mia?”, la trama

racconta la storia di Noah (Nicole Wallace), una diciassettenne che si ritrova a dover lasciare sia il suo fidanzato che i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister (Iván Sánchez), nuovo marito di sua madre. La ragazza ha un carattere molto indipendente e fiero, tant’è che inizialmente si oppone a questa sua nuova vita in una reggia di lusso. Inoltre, adesso Noah ha anche un nuovo fratellastro di nome Nick (Gabriel Guevara), il figlio di William, con il quale non va molto d’accoro.

I due ragazzi hanno entrambi due forte personalità, che sin da subito li portano allo scontro. Ben presto, però, Noah scopre che Nick, sotto l’aspetto di figlio modello, nasconde una vita fatta di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutte cose da cui lei è stata sempre alla larga. Nonostante la distanza tra i loro mondo sia abissale, tra i due giovani nasce qualcosa: Noah e Nick iniziano ad avvertire una forte attrazione l’uno verso l’altra, che sfocerà in una passione travolgente. Questo sentimento supererà ogni rivalità e opposizione, portano i due si a innamorarsi follemente, pur mentendo la loro relazione segreta. Il loro amore, però, verrà messo a dura prova dal turbolento presente di Nick e dal travagliato passato di Noah.