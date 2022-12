Questa settimana prima di Natale arrivano nelle nostre sale cinematografiche sette nuovi film.

Film al cinema dal 22 dicembre: i più attesi

Steven Spielberg torna in sala con il personalissimo “The Fabelmans” che potrebbe trattarsi di uno dei suoi film più autobiografici. Protagonisti della pellicola sono Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen. Il film inizia nel 1952 dove un giovanissimo Sammy viene convinto dal padre ad entrare in un cinema, da lì cambierà la sua vita. Da subito comincia a girare dei piccoli western nel deserto dell’Arizona dove abita reclutando famigliari e amici grazie al supporto di suo padre. Ma tutto sembra sgretolarsi nella sua vita quando arrivato all’adolescenza e i suoi genitori decidono di divorziare lasciandolo da solo con i suoi film.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema con la commedia “Il grande giorno” diretto come di consueto da Massimo Venier. Giovanni e Giacomo lavorano insieme da più di dieci anni e quando i loro figli decidono di sposarsi si comporteranno in maniera totalmente differente. Da una parte Giovanni non vuole badare a spese e vuole che sia tutto perfetto, dall’altra Giacomo deve trovare sempre un modo per rientrare dalle spese eccessive. Tutto cambia quando al matrimonio arriva Aldo un personaggio carismatico ma al tempo stesso un po’ imbranato che porterà scompiglio durante il gran giorno.

Alessandro Borghi e Luca Marinelli tornano a recitare insieme nella pellicola premiata al Festival di Cannes “Le otto montagne” diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Paolo Cognetti segue la storia di Pietro e Bruno amici fin da piccoli. I due si sono allontanati a causa delle diverse strade intraprese dai genitori, ma si ritrovano a tornare sempre sulla via di casa a causa delle vicissitudini della vita e per le scelte intraprese. Il loro incontro gli farà capire il valore dell’amore e il dolore della perdita, ognuno tornerà alle proprie origini, scoprendo cosa significa essere amici per sempre.

Film al cinema dal 22 dicembre: le altre uscite

“Whitney – Una voce diventata leggenda” è un film biografico diretto da Kasi Lemmons con Naomi Ackie protagonista affiancata da Stanley Tucci, dove si ripercorre la vita di una delle più grandi artiste della nostra epoca Whitney Houston. Un percorso dalla sua infanzia difficile fino alla sua incredibile celebrità.

Trasposizioni di un classico di Bresson e premiato al Festival di Cannes esce oggi al cinema “Eo” di Jerzy Skolimowski. Eo è il nome di un asino che lavora in perfetta sintonia con l’acrobata Kasandra in un circo polacco. Da lì a poco però il circo è costretto a chiudere e l’asino si ritrova così da solo in viaggio per l’Europa. La sua non è una vita semplice, sempre dietro ai cavalli e costretto a portare dei carichi molto pesanti si ritroverà in situazioni dove verrà salvato ma altre volte no.

Dalla Francia arriva il film d’animazione diretto da Jean-Christophe Roger e Julien Chheng “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”. Dopo essersi svegliato dal letargo l’orso Ernest si ritrova ad aver fame ma senza soldi viene convinto dalla sua amica coniglietta Célestine a prendere in mano il suo violino per racimolare qualcosa. Inavvertitamente lo strumento si rompe quindi i due decidono di partire per la città d’origine di Ernest dove si trova ancora il liutaio che l’ha costruito. Arrivati al paese scoprono che non esiste più la musica e a far rispettare l’ordine ci pensa proprio il padre dello stesso Ernest. Ma un personaggio misterioso si aggira per le strade tentando di liberare la popolazione da questa oppressione.

“Fairytale – Una fiaba” è un film di fantascienza di Aleksandr Sokurov dove i protagonisti sono personaggi di spicco del XX secolo. Hitler, Mussolini, Churchill e Stalin sono ectoplasmi che non hanno trovato ancora un posto nell’aldilà e si lasciano trasportare dai loro pensieri e stati d’animo.

Tomas Barile

22/12/2022