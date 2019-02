Regia: Mike Leigh

Cast: Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan, Tom Meredith, David Bamber, Tim McInnerny, Teresa Mahoney, Nico Mirallegro, Karl Johnson, Leo Bill, Mark Ryan, Philip Jackson

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 154 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 21 marzo 2019

"Peterloo"è un dramma storico diretto da Mike Leigh, con Rory Kinnear e Maxine Peake. Il regista compone un ritratto legato agli eventi di Peterloo, sanguinoso massacro del 1819 seguito ad un pacifico raduno pro-democrazia avvenuto presso St. Peter's Field a Manchester, il nome venne attribuito da un giornalista del "Manchester Observer" coniugando due toponimi: il luogo in cui il fatto avvenne e la famosa battaglia di Waterloo, quando Napoleone venne sconfitto, avvenuto solo quattro anni prima.

Peterloo: tra le sfumature una sola luce, la democrazia

Mike Leigh ripercorre con coerenza quel massacro che cambiò la storia della democrazia britannica, quando le forze governative, attaccarono ed uccisero in parte, una folla di oltre 60.000 persone mosse dalla fame e radunate per chiedere riforme politiche e combattere contro la povertà in aumento. La celebrazione del potere della speranza e la condanna della capacità di distruzione, senza pari, da parte dell'uomo.

Il regista ricostruisce le istanze che generarono quella protesta, scegliendo il cinema come veicolo per inserirsi nella battaglia politica di oggi, riaffermando la necessità di una vera democrazia contemporanea.

Il protagonista della prima parte del film è un reduce della battaglia di Waterloo, un trombettiere, che doveva essere un eroe, invece rientra traumatizzato, spaesato e senza lavoro.

Inizia quindi a partecipare alle riunioni dei lavoratori immiseriti dai dazi sul grano, desiderosi di cambiare lo stato sociale, chiedendo il diritto di voto popolare contro i privilegi della casta.

L'eterna battaglia tra impegno, integrità, amore e potere, corruzione, avidità e cinismo. Un affresco corale ottenuto recuperando vecchie cronache, documenti e canzoni dell'epoca e mostra la a nascita di una generazione, di una cultura, come un fiore che cresce nella neve e si tempra nelle avversità. Il quotidiano "The Guardian" nato nel 1821 come conseguenza di Peterloo ed il poema di Shelley "La maschera dell'Anarchia", ispirato dai fatti, che si scagliava furente contro le oppressioni di un popolo.

Leigh con coraggio indaga ed accentua le relazioni umane ed i rapporti sociali, alla ricerca dei dettagli che costruiranno il quadro di un epoca, il fatto di un passato lontano che si riflette e determina la visione contemporanea.

Dopo "Topsy Turvy" 1999 e "Il segreto di Vera Drake" 2004 ( Leone d'Oro)il regista torna alla Biennale di Venezia con un film in costume. Un universo però scientifico, come quello di Godard, dove è fondamentale il senso di razionalità, che , anche in politica, va riconquistato contro chi lo vuole ottenebrare ed annientare con la paura e un sentimentalismo grave e corrotto.

Il film è distribuito nelle sale italiane da Academy Two.