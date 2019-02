Scappo a casa (2019)

Titolo originale: Scappo a casa

Regia: Enrico Lando

Cast: Aldo Baglio, Jacky Ido, Angela Finocchiaro, Hassani Shapi, Benjamin Stender, Fatou N'Diaye

Genere: Commedia

Durata: 92 minuti

Produzione: Medusa Film, AGIDI DUE srl

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 21 marzo 2019

Un terzo dello storico trio comico torna sui grandi schermi in un film diretto da Enrico Lando. Purtroppo Aldo Baglio sarà da solo in questa commedia italiana che racconta di un uomo dalla vita molto superficiale alle prese con le diversità e le povertà che tanto disprezza.

Scappo a casa: il ritorno di Aldo in qualità di protagonista

Michele è una persona interessata alla sola ricchezza economica e bellezza di immagine che un uomo può avere. La sua vita è molto falsa, perché non è ricco e non ha tanto meno un lavoro prestigioso; spende molto tempo sui social per mostrare a tutti come vive "bene" e inoltre (come se non fosse abbastanza), è contro ogni forma di diversità e solo se si è come lui, si guadagna il suo rispetto.

Ma la sua vita subirà una brusca virata quando per motivi di lavoro dovrà andare a Budapest (per la maggior parte del tempo a rimorchiare donne con macchine di lusso), ma sarà vittima di strani incidenti dai quali Michele incontrerà personaggi tragicomici e situazioni rocambolesche che gli faranno aprire gli occhi sul vero mondo in cui un uomo dovrebbe vivere e non quello fittizio in cui il protagonista si rifugia.

Scappo a casa: il cast e l'assenza del trio al completo

Aldo Baglio ("Tre uomini e una gamba", "Così è la vita") interpreta Michele, il protagonista della storia dalla vita molto superficiale e falsa. L'assenza di Giovanni e Giacomo non è da interpretare come una rottura definitiva dello storico trio, anzi pare essere confermato che i tre torneranno in un prossimo film con alla regia anche Massimo Vernier (il quale ha collaborato con loro in moltissimi progetti). Tra gli altri membri del cast troviamo i nomi di Jacky Ido ("Bastardi Senza Gloria") e Angela Finocchiaro ("Benvenuti al Sud").