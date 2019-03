Il Venerabile W. – Recensione: Barbet Schroeder dirige un documentario forte e rigoroso sul genocidio del popolo Rohingya

Il venerabile Wirathu è un monaco buddista birmano fondatore del movimento 969, nato con l’intento di salvaguardare l’identità e la cultura buddista nel paese, ai danni della minoranza di fede musulmana residente per lo più nella regione dell’Arakan. La tensione nei suoi confronti iniziata nel 1978 con l’operazione “King Dragon” ha avuto una rapida escalation nel 2003 dopo la pubblicazione da parte del monaco di un libro sulla supremazia razziale. Il religioso, dopo anni di prigione, è ritornato in libertà e ha acquisito sempre più potere anche grazie a un robusto aiuto economico di cui si ignara la provenienza. Negli ultimi anni ha fomentato con fake news e lunghi sermoni deliranti il popolo birmano contro le minoranze con tragiche conseguenze denunciate nel 2017 dall'Onu.

Una dimostrazione magistrale sulla banalità del male in un paese buddista come il Myanmar

É un prezioso documento il documentario di Schroeder su Wirathu, monaco buddista, portatore di odio ma molto influente tra la popolazione. “Il Venerabile W.” è il terzo capitolo di una “Trilogia del male”, iniziata dal regista nel 1974 con “Generale Idi Amin Dada” sul dittatore ugandese e seguita nel 2007 da “L’avvocato del terrore” su Jacques Vergès. É lui stesso a parlare, senza nessun filtro da parte dell’autore che lo intervista senza apparire mai. Gli fanno da contrappeso altri influenti personaggi come il suo maestro U. Zanitar, che non è stato coinvolto nelle sue malefatte, e il monaco U. Kaylar Sa, ispiratore de “La rivoluzione Zafferano” del 2007.

Con molto rigore e precisione si ricostruiscono gli eventi che hanno portato allo stato attuale delle cose in Myanmar. Vengono utilizzati filmati di repertorio del 1978 sulle prime persecuzioni ai danni dei musulmani. Al di là della ricostruzione puntuale degli avvenimenti storici, commentati da giornalisti internazionali e birmani, ci sono le immagini forti e non poco, che arrivano allo sguardo dello spettatore come un pugno nello stomaco.

Il regista ha deciso coscientemente di mostrare l’orrore subito dai Rohingya. Wirathu nella sua lunga intervista è lucidissimo nella sua follia e fa paura pensare che un buddista possa parlare come Hitler di supremazia razziale.

Il secondo passaggio del documentario è più politico. Quello che sembra solo, se non bastasse, un conflitto religioso in realtà nasconde retroscena molto più tangibili. La stessa Aung San Suu Kyi, diventata un'icona internazionale risulta alla fine dei giochi essere stata funzionale alla secessione della regione di provenienza delle vittime del genocidio. La regione musulmana dell’Arakan è infatti strategica dal punto di vista energetico, essendo ricca di materie prime come il gas naturale e il petrolio.

“Il Venerabile W.” è un film duro ma necessario per capire il nostro tempo.

Il documentario di Schroeder è un atto di coraggio per le difficoltà avute durante la lavorazione. Gran parte delle riprese sono state fatte con una videocamera molto piccola con una risoluzione due volte superiore a quelle di una per il cinema. Il resto del girato è un mix di immagine catturate con telefonini e prese dai Social Network, alternate a filmati di repertorio sporchi ma efficaci. Completa il quadro un montaggio ben fatto e una voce narrante di donna discreta e delicata, che ricorda come il buddismo sia nelle sue istanze portatore di pace e tolleranza verso tutti.

“Il Venerabile W.” esce nelle sale il 21 marzo 2019 in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” ed è patrocinato da Amnesty International.

Ivana Faranda