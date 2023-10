Svelato il ruolo di Denzel Washington in “Il gladiatore 2”

Recentemente il regista de “Il gladiatore” (Ridley Scott) ha rivelato il ruolo di Denzel Washington nel sequel del film (Il gladiatore 2) che a quanto pare vestirà i panni di un ex gladiatore ancora scosso dal suo passato. L’attore è pronto a scendere nell’arena al fianco di un cast all star, guidato dal giovane Paul Mescal. Ridley Scott ha quindi rilasciato un’intervista per Total Film, tornando a parlare dei suoi progetti futuri:

Per quanto riguarda il personaggio di Denzel (Washington), dovete sapere che c’erano tantissimi gladiatori che riuscivano a guadagnarsi la libertà rimanendo in vita durante i combattimenti. Questi erano gli accordi. Quindi abbiamo voluto affrontare questo argomento, in profondità. Da dove viene? Dove è stato catturato e perché è diventato un gladiatore? È stato marchiato sul petto e “registrato” come schiavo anni prima. Ecco come entra nella storia. Oggi è un uomo ricco che però è ancora molto arrabbiato e nutre molto rancore.

Denzel Washington dovrà quindi interpretare un ruolo assai complesso. Il protagonista de Il gladiatore 2 rimane comunque Paul Mescal, affiancato da un cast di qualità composto da Pedro Pascal, Joseph Quinn, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas, Fred Hechinger, Connie Nielsen e Derek Jacobi. Il film è atteso in sala per il 22 novembre 2024.

Il gladiatore, la trama

Marco Aurelio è ormai deciso a non dare in eredità il titolo di imperatore al suo stesso figlio. Il suo posto, infatti, verrà preso dal generale Massimo, uomo astuto, coraggioso e ben voluto, ma che dovrà fuggire dopo essere venuto a conoscenza del desiderio di vendetta del figlio di Marco Aurelio nei suoi confronti: è qui che diventerà “il gladiatore”, temuto dal suo stesso nemico che alla fine fallirà. Qui di seguito il trailer de “Il gladiatore”, film vincitore di addirittura 5 Oscar negli anni 2000 e numerosi altri premi.