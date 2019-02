Regia: Federico Bondi

Cast: Antonio Piovanelli, Carolina Raspanti, Stefania Casini

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita: 21 marzo 2019

"Dafne" è un film scritto e diretto da Federico Bondi e segue la storia di una donna affetta da sindrome di Down, che si trova a dover affrontare un rapporto abbastanza sgretolato con il padre Luigi che, dopo la morte della madre, cade in depressione.

Dafne: un viaggio per conoscersi

Dafne, donna di trentacinque anni con la sindrome di Down, vive con i suoi genitori, Luigi e Maria, pur essendo autonoma. Quando la mamma muore, Dafne si ritrova non solo a dover elaborare il suo lutto, ma anche a dover dar forza al padre depresso. I due, un giorno, decidono di fare un trekking in montagna, verso il paese di Maria. Il percorso sarà un mezzo attraverso cui padre e figlia impareranno a conoscersi meglio.

Dafne: la genesi

Il regista Federico Bondi ha avuto l'ispirazione per scrivere la sceneggiatura di "Dafne" dopo aver visto un padre anziano insieme alla figlia, affetta dalla sindrome di Down. Da lì ha iniziato a interrogarsi sulla loro esistenza, dando poi corpo alle sue riflessioni in una storia, a lungo rimasta priva di vita, fino all'incontro con Carolina Raspanti che ha dato volto a Dafne, arricchendolo della sua personalità.

La Raspanti ha così contribuito alla costruzione di un personaggio vero, con le sue spigolature e ruvidezze, e a un rapporto, quello padre/figlia, del tutto privo di finzione.

"Dafne" è il secondo lungometraggio di Federico Bondi, che ha esordito nel 2008 con il drammatico "Mar Nero", storia di una badante e dell'anziana signora di cui è dipendente, ispirato al rapporto tra la nonna del regista e la donna che si occupava di lei.

"Dafne" è distribuito nelle sale da Istituto Luce.