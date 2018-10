Regia: James Kant

Cast: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Kate Phillips II, Jannik Schümann, Fionn O'Shea, Alexander Scheer, Abigail Rice, Logan Hillier, Tom Bell (II)

Genere: Drammatico, colore

Durata: n.d

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 28 marzo 2019

"The Aftermath" è un film drammatico del 2019 diretto da James Kant, regista di "Testament of Youth" con Kit Harington e Alicia Vikander e "The White Queen".

The Aftermath: Dal romanzo al film

Questa pellicola è l'adattamento del romanzo scritto da Rhidian Brook portato nelle sale cinematografiche da James Kant.

La storia è ambientata nel post seconda Guerra Mondiale (1946) ad Amburgo e la protagonista è Rachel Morgan, moglie di un colonnello britannico di nome Lewis Morgan che scopre la decisione presa dal marito di trasferirsi in Germania, dove condivideranno gli spazi con i precedenti proprietari: un vedovo tedesco e la figlia traumatizzata.

I quattro si troveranno così alle prese con un'atmosfera tesa, piena di rabbia, dolore, passione e tradimenti sotto lo stesso tetto.

The Aftermath: il cast e i luoghi di ripresa

Il cast di "The Aftermath", vede come protagonisti due stelle del cinema degli ultimi 10 anni: la piratessa Keira Knightley, protagonista della celebre saga "I pirati dei Caraibi" (2003-2017) e il più recente "Lo schiaccianoci e i quattro regni" diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston, e Alexander Skarsgård (figlio d'arte dell'attore Stellan), noto al pubblico per la sua interpretazione nella serie cult "True Blood".

Oltre all'attore svedese e all'attrice inglese, si è aggiunto al cast stellare anche Jason Clarke, interprete di personaggi in celebri film come: "Il grande Gatsby" del 2013 di Baz Luhrmann, nel secondo film della serie reboot "Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie" e nell'horror dei fratelli Spierig "La vedova Winchester" al fianco di Helen Mirren.

I luoghi di ripresa del film si sono svolti tra la Repubblica Ceca e la Germania, toccando città come Praga e Brandeburgo.