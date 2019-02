La mia seconda volta (2019)

Regia: Cristina Alberto Gelpi

Cast: Simone Riccioni, Mariachiara Di Mitri, Aurora Ruffino, Daniela Poggi, Federico Russo, Ettore Belmondo, Paola Sotgiu, Luca Ward, Isabel Russinova, Yuri Napoli

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Dominus Production

Data di uscita: 21 marzo 2019

“La mia seconda volta” segue le vicende di Giorgia, una giovane ragazza solare con un talento incredibile, che però rischia di bruciarsi per alcune scelte troppo avventate. Lei non vede l’ora di finire il liceo e scappare dalla provincia dove è cresciuta. Ludovica invece è arrivata nella stessa città per studiare all’Accademia delle Belle Arti per diventare un giorno scenografa. Le due si conosceranno attraverso il fratello di Giorgia dove insieme a Ludovica, che in passato ha fatto diversi errori che l’hanno formata, cercheranno di salvare la giovane e indirizzarla su una scelta più ponderata.

“La mia seconda volta”: problemi in provincia

“La mia seconda volta” è basato su una storia vera ed è il secondo lungometraggio del regista italiano Alberto Gelpi che aveva firmato al suo esordio nel 2018 il film “La voce del lupo”.

“La mia seconda volta” è un film sull’importanza delle scelte e sulle loro conseguenze, è un film sulle imprevedibilità della vita, dove una volta scelto difficilmente si può tornare indietro, ma qualche volta è possibile.

Protagonisti del film sono Mariachiara Di Mitri, al suo esordio davanti la macchina da presa, nel ruolo di Giorgia, Aurora Ruffino (Bianca come il latte, rossa come il sangue” di Giacomo Campiotti, “Braccialetti rossi”) nel ruolo della studentessa Ludovica e Simone Riccioni (“Come saltano i pesci” di Alessandro Valori) che ricopre anche il ruolo di produttore e di co-sceneggiatore nel ruolo del fratello di Giorgia.

Prodotto da LinfaCrowd2.0 e distribuito da Dominus Production, il film è stato girato nelle Marche nelle cittadine di Corridonia, Macerata, Recanati, Civitanova e Porto Sant’Elpidio nel mese di settembre del 2018.