David di Donatello 2019: tutte le candidature

Sono state annunciate oggi le candidature per i prossimi Premi David di Donatello arrivati alla loro 64^ edizione, che si terranno il 27 marzo e saranno condotti da Carlo Conti.

David di Donatello 2018: le candidature

L’Accademia del Cinema Italiano ha comunicato oggi le candidature ai Premi David di Donatello di questo 2019 che racchiudono i migliori film usciti in Italia al cinema dal primo gennaio al 31 dicembre 2018, i quali sono stati votati dai membri dell’accademia dal 8 al 31 gennaio 2019. In testa con 15 nomination troviamo il film di Matteo Garrone, seguito da Mario Martone (13), Paolo Sorrentino (12) e Luca Guadagnino (12). Per la prima volta nella storia di questo Premio, due donne sono candidate nella categoria Miglior Regia. Per scoprire tutti i vincitori non ci resta che aspettare la cerimonia di premiazione.

David di Donatello 2018: tutte le nomination

MIGLIOR FILM:

MIGLIOR REGIA:

Mario Martone, “Capri-Revolution“

Luca Guadagnino, “Chiamami col tuo nome”

Matteo Garrone, “Dogman”

Valeria Golino, “Euforia”

Alice Rohrwacher, “Lazzaro felice”

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE:

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti, “Dogman”

Francesca Marciano, Valia Santella, Valeria Golino, “Euforia”

Fabio e Damiano D’Innocenzo, “La terra dell’abbastanza”

Alice Rohrwacher, “Lazzaro felice”

Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan, “Sulla mia pelle”

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

MIGLIOR PRODUTTORE

Luca Guadagnino, Emilie Georges, Peter Spears, Marco Morabito, Rodrigo Teixeira, James Ivory, Howard Rosenman, “Chiamami col tuo nome”

ARCHIMEDE, LE PACTE con RAI CINEMA, “Dogman”

Agostino, Giuseppe e Maria Grazia Saccà per PEPITO PRODUZIONI, con RAI CINEMA, “La terra dell’abbastanza”

Carlo Cresto-Dina per TEMPESTA, con RAI CINEMA in coproduzione con AMKA FILMS PRODUCTIONS, AD VITAM PRODUCTION, KNM, POLA PANDORA, “Lazzaro felice”

CINEMAUNDICI, LUCKY RED, “Sulla mia pelle”

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Michele D’Attanasio, “Capri-Revolution”

Sayombhu Mukdeeprom, “Chiamami col tuo nome”

Nicolaj Bruel, “Dogman”

Paolo Carnera, “La terra dell’abbastanza”

Hélène Louvart, “Lazzaro felice”

MIGLIOR MUSICISTA

Nicola Piovani, “A casa tutti bene”

Sascha Ring, Philipp Thimm, “Capri Revolution”

Michele Braga, “Dogman”

Nicola Tescari, “Euforia”

Lele Marchitelli, “Loro”

Mokadelic, “Sulla mia pelle”

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

L’invenzione di un poeta, “A casa tutti bene”

Araceae, “Capri-Revolution”

Mystery of love, “Chiamami col tuo nome”

A Speranza, “Il vizio della speranza”

Na gelosia, “Loro”

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Giancarlo Muselli, “Capri-Revolution”

Samuel Deshors, “Chiamami col tuo nome”

Dimitri Capuani, “Dogman”

Emita Frigato, “Lazzaro felice”

Stefania Cella, “Loro”

MIGLIORI COSTUMI

Ursula Patzak, “Capri-Revolution”

Giulia Piersanti, “Chiamami col tuo nome”

Massimo Cantini Parrini, “Dogman”

Loredana Buscemi, “Lazzaro felice”

Carlo Poggioli, “Loro”

MIGLIOR TRUCCO

Alessandro D’Anna, “Capri-Revolution”

Fernanda Perez, “Chiamami col tuo nome”

Dalia Colli, Lorenzo Tamburini, “Dogman”

Maurizio Silvi, “Loro”

Roberto Pastore, “Sulla mia pelle”

MIGLIOR ACCONCIATORE

Gaetano Panico, “Capri-Revolution”

Manolo Garcia, “Chiamami col tuo nome”

Daniela Tartari, “Dogman”

Aldo Signoretti, “Loro”

Massimo Gattabrusi, “Moschettieri del re – La penultima missione“

MIGLIOR MONTAGGIO

Jacopo Quadri, Natalie Cristiani, “Capri-Revolution”

Walter Fasano, “Chiamami col tuo nome”

Marco Spoletini, “Dogman”

Giorgiò Franchini, “Euforia”

Chiara Vullo, “Sulla mia pelle”

MIGLIOR SONORO

“Capri-Revolution”

“Chiamami col tuo nome”

Dogman”

“Lazzaro felice”

“Loro”

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

MIGLIOR DOCUMENTARIO

MIGLIOR FILM STRANIERO

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

“Frontiera” Vincitore

“Il nostro concerto”

“Im Baren”

“Magic Alps”

“Yousef”

Tomas Barile

19/02/2019