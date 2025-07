Il creatore di Squid Game chiarisce il cameo di Cate Blanchett e il futuro dello spinoff

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie di successo Squid Game continua a suscitare interesse e curiosità tra i fan. Recentemente, il suo creatore, Hwang Dong-hyuk, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo agli ultimi minuti della terza stagione e al tanto atteso spinoff americano, prodotto da David Fincher. Con queste rivelazioni, emergono dettagli importanti che chiariscono la direzione futura del franchise.

Il cameo di Cate Blanchett: un momento isolato

Nell’episodio finale della terza stagione di Squid Game, gli spettatori hanno potuto assistere a un cameo di Cate Blanchett, una delle attrici più acclamate di Hollywood. Tuttavia, Hwang Dong-hyuk ha voluto precisare che questa apparizione non ha alcun legame con il progetto di spinoff americano. Durante un’intervista con Variety, il regista ha affermato: “In realtà no, per nulla. Non c’è alcuna relazione”. La scelta di includere Cate Blanchett è stata dettata dal desiderio di creare un finale di grande impatto, piuttosto che da un intento di collegare la storia a futuri sviluppi.

Hwang ha sottolineato che, nonostante le voci riguardanti lo spinoff, non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da Netflix riguardo a un progetto di David Fincher. Ha ammesso di aver sentito solo indiscrezioni e articoli, ma il cameo di Blanchett è stato concepito esclusivamente come parte del finale della terza stagione, senza alcuna intenzione di costruire un ponte verso un possibile seguito.

Il futuro dello spinoff e il ruolo di David Fincher

Il progetto di spinoff di Squid Game, attualmente in fase di sviluppo e prodotto da David Fincher, ha generato grande attesa tra i fan. Nonostante ciò, Hwang Dong-hyuk ha dichiarato di non essere stato coinvolto nel processo di creazione e di aver appreso della produzione solo attraverso notizie e articoli. Tuttavia, ha espresso ammirazione per il lavoro di Fincher, in particolare per il film Seven, e ha affermato che sarebbe interessante vedere una sua interpretazione della serie.

Hwang ha affermato: “Se dovesse creare una versione americana di Squid Game, penso sarebbe davvero interessante da vedere. Ci cliccherei su immediatamente dopo il debutto in streaming, se mai dovesse accadere”. Questa dichiarazione evidenzia un’apertura da parte del creatore originale verso il progetto di Fincher, pur mantenendo la propria distanza creativa.

La posizione di Hwang Dong-hyuk sullo spinoff

Nonostante il suo entusiasmo per il lavoro di Fincher, Hwang Dong-hyuk ha chiarito che non sente la necessità di essere coinvolto attivamente nello spinoff. Ha espresso la sua disponibilità ad offrire supporto se necessario, ma ha anche ribadito che il suo focus rimane sulla serie originale. Questa posizione riflette un approccio pragmatico e professionale, evidenziando il rispetto per il lavoro di altri creatori e la volontà di mantenere la propria visione artistica.

In sintesi, mentre il futuro di Squid Game si espande con nuovi progetti, Hwang Dong-hyuk continua a mantenere un legame con la sua creazione originale, sottolineando l’importanza di una narrazione coerente e di un finale che soddisfi le aspettative dei fan. Con il cameo di Cate Blanchett e il potenziale spinoff di David Fincher, il mondo di Squid Game si prepara a nuove avventure, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!