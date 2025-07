Fase 5 del MCU: I film e le serie TV classificati secondo Rotten Tomatoes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’inizio della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe , è il momento di riflettere sui risultati ottenuti dalla Fase 5, che si è conclusa sia al cinema con “Thunderbolts” che in streaming con “Ironheart“. In questo articolo, analizziamo i film e le serie TV di questa fase, ordinandoli in base ai punteggi assegnati dalla critica su Rotten Tomatoes, con un occhio anche alle valutazioni del pubblico.

Film della fase 5: Dalla peggiore alla migliore valutazione

La Fase 5 del MCU ha presentato una serie di film che hanno suscitato reazioni diverse tra i critici e il pubblico. Ecco la classifica dei film, dal meno apprezzato al più acclamato, secondo il punteggio del Tomatometer.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Con un punteggio del 46% sul Tomatometer e dell’81% sul Popcornmeter, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” si posiziona all’ultimo posto. Nonostante il suo potenziale, il film ha ricevuto critiche miste, evidenziando una trama che ha deluso le aspettative di molti fan.

Captain America: Brave New World

“Captain America: Brave New World” ha ottenuto un punteggio del 48% sul Tomatometer e del 77% sul Popcornmeter. Questo film ha cercato di portare avanti l’eredità del supereroe, ma non è riuscito a convincere completamente la critica, risultando inferiore ad altri titoli del franchise.

The Marvels

Con un punteggio del 62% sul Tomatometer e del 79% sul Popcornmeter, “The Marvels” ha ricevuto una valutazione più positiva, ma non è riuscito a raggiungere i livelli di eccellenza di altri film Marvel. La pellicola ha cercato di espandere l’universo narrativo, ma ha trovato difficoltà nel coinvolgere il pubblico.

Deadpool & Wolverine

“Deadpool & Wolverine” ha ottenuto un punteggio del 78% sul Tomatometer e un impressionante 94% sul Popcornmeter. Questo film ha riportato in scena il personaggio di Deadpool, riuscendo a conquistare sia i critici che il pubblico grazie al suo umorismo e alla sua azione frenetica.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Con un punteggio dell’82% sul Tomatometer e del 94% sul Popcornmeter, “Guardians of the Galaxy Vol. 3” ha riscosso un grande successo. La pellicola ha saputo mescolare emozione e comicità, confermandosi come uno dei titoli più amati della Fase 5.

Thunderbolts

Infine, “Thunderbolts” si è posizionato al primo posto con un punteggio dell’88% sul Tomatometer e del 93% sul Popcornmeter. Questo film ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e della critica, presentando una storia avvincente e personaggi ben sviluppati.

Serie TV della fase 5: Classifica e valutazioni

Oltre ai film, la Fase 5 ha visto il lancio di diverse serie TV che hanno contribuito ad ampliare l’universo Marvel. Ecco la classifica delle serie, ordinate dal punteggio più basso al più alto.

Secret Invasion

“Secret Invasion” ha ottenuto un punteggio del 53% sul Tomatometer e del 43% sul Popcornmeter. Nonostante le aspettative, la serie ha deluso molti fan, risultando poco coinvolgente e con una trama confusa.

Echo

Con un punteggio del 70% sul Tomatometer e del 59% sul Popcornmeter, “Echo” ha ricevuto una valutazione discreta. La serie ha cercato di approfondire il personaggio di Echo, ma non ha raggiunto il livello di coinvolgimento sperato.

What If…? Stagione 3

La terza stagione di “What If…?” ha ottenuto un punteggio dell’80% sul Tomatometer e del 33% sul Popcornmeter. Sebbene la serie abbia presentato idee interessanti, la ricezione da parte del pubblico è stata meno entusiasta.

Loki Stagione 2

“Loki Stagione 2” ha raggiunto un punteggio dell’82% sul Tomatometer e dell’82% sul Popcornmeter, dimostrando di essere una delle serie più apprezzate della Fase 5. La trama avvincente e i personaggi ben sviluppati hanno contribuito al suo successo.

What If…? Stagione 2

Con un punteggio dell’87% sul Tomatometer e del 62% sul Popcornmeter, la seconda stagione di “What If…?” ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, presentando nuove e affascinanti alternative all’universo Marvel.

Agatha All Along

“Agatha All Along” ha ottenuto un punteggio dell’84% sul Tomatometer e dell’83% sul Popcornmeter. La serie ha approfondito il personaggio di Agatha, risultando ben accolta dalla critica e dal pubblico.

Ironheart

Con un punteggio dell’86% sul Tomatometer e del 55% sul Popcornmeter, “Ironheart” ha riscosso un buon successo, ma ha trovato difficoltà nel coinvolgere completamente il pubblico.

Daredevil: Born Again

“Daredevil: Born Again” ha ottenuto un punteggio dell’87% sul Tomatometer e dell’80% sul Popcornmeter, confermandosi come una delle serie più attese e apprezzate della Fase 5.

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere

Con un punteggio del 97% sul Tomatometer e del 63% sul Popcornmeter, “Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere” ha conquistato il cuore di molti fan, risultando tra i migliori titoli della Fase 5.

X-Men ’97 Stagione 1

Infine, “X-Men ’97 Stagione 1” ha raggiunto un punteggio eccezionale del 99% sul Tomatometer e del 91% sul Popcornmeter, dimostrandosi un grande successo tra i fan della saga.

Questa analisi della Fase 5 del MCU evidenzia i titoli che hanno segnato un’epoca e quelli che, purtroppo, non hanno raggiunto le aspettative. Con l’arrivo della Fase 6, i fan sono ansiosi di scoprire quali nuove avventure e personaggi verranno introdotti nel vasto universo Marvel.

