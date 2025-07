Vision Distribution presenta un ricco listino di film in arrivo per il 2025 e 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un periodo ricco di novità grazie a Vision Distribution, che ha recentemente svelato il suo listino di film in uscita per il 2025 e il 2026. Durante le Cinè – Giornate di Cinema di Riccione, l’azienda ha presentato una selezione di titoli che promettono di attrarre un pubblico variegato. Tra commedie, drammi e opere di genere, i film saranno protagonisti sia alla Mostra del Cinema di Venezia che alla Festa del Cinema di Roma, creando attesa e curiosità tra gli appassionati.

Unicorni: una commedia che esplora l’identità

Il primo film in uscita, previsto per il 18 luglio, è “Unicorni“, diretto da Michela Andreozzi. Questa commedia, che si presenta come un dramedy, affronta temi delicati legati all’identità e all’accettazione. La storia ruota attorno a Lucio ed Elena, genitori di Blu, un bambino di nove anni che ama vestirsi da bambina. La loro apertura mentale viene messa alla prova quando Blu desidera indossare un costume da Sirenetta per la recita scolastica. Il cast include nomi noti come Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e Donatella Finocchiaro, promettendo una narrazione che unisce momenti di ilarità a riflessioni profonde.

La valle dei sorrisi: un thriller psicologico

A settembre, il pubblico potrà assistere a “La valle dei sorrisi“, opera seconda di Paolo Strippoli. Il film, che vanta un cast di attori di talento come Michele Riondino e Romana Maggiore Vergano, segue le vicende di Sergio Rossetti, un insegnante di educazione fisica che si trasferisce in un tranquillo paese di montagna. Tuttavia, dietro l’apparente serenità del luogo si cela un inquietante rituale che coinvolge un adolescente, Matteo Corbin. La trama si sviluppa in un crescendo di tensione, portando Sergio a confrontarsi con il lato oscuro della comunità.

Tre ciotole: una riflessione sulla separazione

Un altro titolo di spicco è “Tre ciotole“, diretto da Isabel Coixet e in uscita ad ottobre. La pellicola racconta la storia di Marta e Antonio, una coppia che si separa dopo una lite. Marta, interpretata da Alba Rohrwacher, affronta una crisi alimentare che si rivela legata a questioni più profonde della sua vita. Il film esplora il legame tra emozioni e cibo, offrendo uno spaccato intimo e toccante delle relazioni umane.

Cinque secondi: un incontro inaspettato

Sempre a ottobre, Paolo Virzì torna con “Cinque secondi“, un film che promette di mescolare dramma e commedia. La trama segue Adriano, interpretato da Valerio Mastandrea, che si trova coinvolto in una convivenza forzata con un gruppo di giovani. La situazione evolve da un conflitto iniziale a un’alleanza inaspettata, con Adriano che si ritrova a prendersi cura della contessina Matilde, incinta di uno dei ragazzi. Questo film si preannuncia come un’esplorazione delle dinamiche generazionali e delle relazioni interpersonali.

2 cuori e 2 capanne: una commedia romantica

A novembre, Massimiliano Bruno presenta “2 cuori e 2 capanne“, una commedia romantica con protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. La storia segue due personaggi opposti: lei, che detesta gli uomini, e lui, che evita complicazioni. Una notte di passione cambierà le loro vite, costringendoli a confrontarsi con le proprie paure e ad imparare a convivere. Questo film promette di regalare momenti di leggerezza e riflessione.

Il maestro: un viaggio di crescita

Il 2026 si apre con “Il maestro“, un film di Andrea Di Stefano che racconta la storia di Felice, un tredicenne alle prese con le aspettative del padre mentre si prepara per i tornei nazionali di tennis. Affidato all’ex campione Raul Gatti, Felice intraprenderà un viaggio lungo la costa italiana, scoprendo la libertà e formando un legame profondo con Raul. Questo film si preannuncia come un racconto di crescita personale e scoperta.

Gli occhi degli altri: un dramma ispirato a una storia vera

Tra le anticipazioni per il 2026, spicca “Gli occhi degli altri“, diretto da Andrea De Sica e interpretato da Jasmine Trinca e Filippo Timi. La trama è ispirata al noto delitto Casati Stampa, avvenuto a Roma nel 1970, e affronta tematiche di cronaca nera con uno sguardo profondo e analitico. Questo film si propone di esplorare le dinamiche umane e le conseguenze delle azioni.

La gioia: una storia d’amore controversa

Infine, “La gioia“, diretto da Nicolangelo Gelormini, racconta una storia d’amore tra una donna di cinquant’anni e un ragazzo molto più giovane. Interpretato da Valeria Golino e Saul Nanni, il film affronta temi complessi legati all’amore e alla società, offrendo uno spaccato della vita contemporanea.

Vision Distribution si prepara a un biennio ricco di emozioni e storie da raccontare, con un listino che promette di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!