Box office Italia: riconfermato il successo di “10 giorni senza mamma”

(Box office Italia: incassi 21 – 24 Febbraio 2019) Continua l’ascesa di “10 giorni senza mamma” che mantiene la prima posizione al box office italiano, così come “Il corriere – The Mule” è ancora secondo. New entry per la terza posizione, occupata da “The Lego Movie 2“.

Box office Italia: nulla di nuovo per le prime due posizioni

Ancora successo per la commedia di Alessandro Genovesi “10 giorni senza mamma” che, anche in questa classifica, mantiene la prima posizione. Il film, con Valentina Lodovini e Fabio De Luigi, ha incassato da giovedì a domenica 1.141.929 euro, grazie ai 489 schermi in cui è stato proiettato, per un totale di 5.919.646.

Resiste in seconda posizione, interpretato e diretto dal sempre verde Clint Eastwood, “Il corriere – The Mule”che, giunto alla terza settimana di programmazione, ha guadagnato 897.416 e un totale di 5.417.820 euro.

Debutta in terza posizione con 857.557 euro la pellicola d’animazione di Mike Mitchell e Trisha Gum “The Lego Movie 2”, mentre “Modalità aereo” di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini, Pasquale Petrolo e Violante Placido, si deve accontentare di un’apertura al quarto posto con 782.358 euro.

Chiude la top five dei film più visti in Italia secondo i dati Cinetel, il remake “Un uomo tranquillo” di Hans Petter Moland con Liam Neeson, anch’esso al suo esordio con un incasso di 774.902 euro.

Box office Italia: il resto della top ten

Alla quarta settimana di permanenza nelle sale “Green Book” di Peter Farrelly, fresco fresco di premio Oscar come Miglior Film, passa dalla quarta alla sesta posizione con 677.745 euro e 5.846.462 euro, mentre “Alita – Angelo della battaglia” precipita dalla terza alla settima posizione con soli 515.008 euro e 1.806.142 euro totali.

Chiudono la classifica dei dieci film più visti nel Bel Paese: “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, ottavo dal sesto posto con 431.737 euro (1.309.191 euro totali); “Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto“, sceso dal quinto al nono posto con 341.554 euro e 6.972.189 euro totali; e “Rex – Un Cucciolo a Palazzo” che dalla settima arriva in decima posizione con 262.706 euro e 742.102 euro totali.

25/02/2019