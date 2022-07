Box office Italia: i Thor battono anche i Ragnarok

(Box office Italia: incassi 14 – 17 luglio 2022) “Thor: Love and Thunder” conquista un altro sabato e raggiunge il predecessore “Thor: Ragnarok”. Al secondo posto, ancora lui: “Top Gun: Maverick” incassa altri 158.233 euro e arriva a 11,4 milioni di euro di botteghino complessivo. Chiude il podio “Elvis”, che si porta a 2.527.178 euro con 131.735 euro presi nel weekend.

Box office Italia: un weekend di conferme e grandi novità

La penultima e caldissima settimana di luglio è stata avara di grandi titoli per il cinema italiano. In assegna di nuove uscite di peso, “Thor: Love and Thunder” ne ha approfittato per consolidare il suo primato al box office e raggiungere il predecessore Thor: Ragnarok.

Il nuovo capitolo firmato Taika Waititi arriverà a superare quello del 2017, “Ragnarok” si era fermato a 8,8 milioni di euro, proprio al cifra raggiunta nel weekend appena concluso grazie ad altri 651.421 euro. Ancora lontano “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (quasi 14 milioni) e pressoché impossibile arrivare vicini a “Spider-Man: No Way Home” (vicino ai 25 milioni di euro).

Tra le nuove uscite, entrano nella top 10 l’horror finlandese “The Twin – L’altro volto del male” con 67.727 euro; l’animation “Peter va sulla luna – Moonbound” con 42.203 euro; infine il melò inglese “Secret Love” con 39.465 euro.

La top ten completa

1 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi .

. Settimane: 3

week-end: € 651.420 (totale: 8.825.491)

(totale: 8.825.491) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 7

week-end: € 158.232 (totale: 11.432.475)

(totale: 11.432.475) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.



3 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 5

week-end: € 131.734 (totale: 2.527.177)

(totale: 2.527.177) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.

4 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow Settimane: 8 week-end: € 74.586 (totale: 7.680.660) Schermi: 446 Distribuzione: a Universal Pictures



5 – Lightyear – La vera storia di Buzz

Regia: Angus MacLane

Settimane: 6

week-end: € 56.979 (totale: 2.416.244)

(totale: 2.416.244) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures

6 – The Twin – L’altro volto del male

Regia: Taneli Mustonen

Settimane: 1

week-end: € 67.726 (totale: 77.002)

(totale: 77.002) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



7 – Peter va sulla luna

Regia: Ali Samadi Ahadi

Settimane: 1

week-end: € 42.203 (totale: 42.203)

(totale: 42.203) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



8 – X – A Sexy Horror Story

Regia: Ti West . Cappuccio

. Settimane: 2

week-end: € 33.918 (totale: 142.559)

(totale: 142.559) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

9 – Secret Love

Regia: Eva Husson

Settimane: 1

week-end: € 39.465 (totale: 43.801)

(totale: 43.801) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

10 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 8

week-end: € 15.563 (totale: 1.363.858)

(totale: 1.363.858) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

Mina Franza

20/06/2022