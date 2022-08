Box Office Italia: “Thor: Love and Thunder” ancora primo

(Box office Italia: incassi 29 luglio – 1 agosto 2022) In un periodo con nessuna nuova uscita di peso, il podio dei “migliori” incassi resta invariato con “Thor: Love and Thunder”, “Top Gun: Maverick” ed “Elvis” ai primi posti.

Box office Italia: un weekend di conferme e grandi novità

Calma piatta al box office italiano di questo weekend. Sono ormai diverse settimane che le nostre sale non possono contare sull’uscita di blockbuster di peso e infatti gli incassi generali continuano a scendere: questo fine settimana del 28-31 luglio si è arrivati a soli 1,1 milioni di euro. In tale contesto, il podio rimane invariato con titoli vecchi di settimane, quali Thor: Love and Thunder, Top Gun: Maverick ed Elvis, ad occupare le prime posizioni.

Nel dettaglio, primo incasso è stato “Thor: Love and Thunder” (Disney; 186 cinema) con 369.511 euro e una media di 1.987 euro. Uscito più di 4 settimane fa, il cinecomic Marvel è arrivato a un totale di 9.483.580 euro.

In seconda posizione, “Top Gun: Maverick” (Eagle; 155 cinema) con 120.848 euro e una media di 780 euro. In programmazione da più di 10 settimane, il film con Tom Cruise ha totalizzato ben 11.631.858 euro.

A chiudere il podio, “Elvis” (Warner; 162 cinema) con 101.724 euro e una media di 628 euro. In 6 settimane di programmazione il biopic sul re del rock diretto da Baz Luhrmann ha raccolto 2.679.628 euro.

OLTRE IL PODIO

In quarta posizione, il capolavoro d’animazione del 1984 di Hayao Miyazaki Nausicaä della Valle del vento (Lucky Red; 128 cinema) con 67.618 euro e una media di 528 euro (un’uscita-evento di 7 giorni che ha fruttato 114.937 euro) , mentre quinto è “Jurassic World – Il dominio” (Universal; 139 cinema) con 62.981 euro e una media di 529 euro, per un totale di 7.776.407 euro.

L’unica nuova uscita è stata l’horror acquatico “Shark Bait” (Adler; 139 cinema) con 33.265 euro e una media di 349 euro.

La top ten completa

1 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi .

. Settimane: 4

week-end: € 369.511 (totale: 9.483.579)

(totale: 9.483.579) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 8

week-end: € 120.848 (totale: 11.631.858)

(totale: 11.631.858) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.



3 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 6

week-end: € 101.724 (totale: 2.679.628)

(totale: 2.679.628) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.

4 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 9

week-end: € 62.981 (totale: 7.776.406)

(totale: 7.776.406) Schermi: 446

Distribuzione: a Universal Pictures

5 – Lightyear – La vera storia di Buzz

Regia: Angus MacLane

Settimane: 6

week-end: € 67.726 (totale: 77.002)

(totale: 77.002) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures

6 – The Twin – L’altro volto del male

Regia: Taneli Mustonen

Settimane: 1

week-end: € 56.979 (totale: 2.416.244)

(totale: 2.416.244) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



7 – Peter va sulla luna

Regia: Ali Samadi Ahadi

Settimane: 1

week-end: € 42.203 (totale: 42.203)

(totale: 42.203) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



8 – X – A Sexy Horror Story

Regia: Ti West . Cappuccio

. Settimane: 3

week-end: € 39.465 (totale: 43.801)

(totale: 43.801) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

9 – Shark Bait

Regia: James Nunn

Settimane: 1

week-end: € 33.265 (totale: 43.801)

(totale: 43.801) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

10 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 10

week-end: € 22.563 (totale: 1.363.858)

(totale: 1.363.858) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

Mina Franza

20/06/2022