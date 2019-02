The LEGO Movie 2 - Recensione: i LEGO tornano ad essere un gioco per bambini

Sono tanti i sequel di cui non si sentiva il bisogno: "The LEGO Movie 2" avrebbe potuto essere una delle poche eccezioni visto che lo spin-off "LEGO Batman" è stato forse addirittura migliore del primo capitolo della saga dedicata ai mattoncini. Sfortunatamente alla Warner Bros sembrano non aver mai sentito la frase 'Squadra che vince non si cambia' e le conseguenze in "The LEGO Movie 2" si vedono eccome.

Partiamo con il dire che "The LEGO Movie 2" è un film esclusivamente per bambini: quello è il target delle battute, del messaggio, dell'ambientazione e delle svariate canzoni. Ed è un film molto carino per bambini. Quello che non funziona è il fatto che "The LEGO Movie" è stato un lungometraggio per ogni età e generazione, realizzato in modo da catturare e divertire un pubblico molto vasto con la sua ironia accattivante, il suo prendersi in giro, le sue numerose citazioni. Ecco quindi che "The LEGO Movie 2" risulta una delusione perchè segue il capitolo precedente, di cui non riesce neanche lontanamente a eguagliare il livello.

La cosa geniale delle pellicole con protagonisti i celebri mattoncini è che avevano preso un gioco per bambini rendendolo un'avventura senza età: a chi, dopo aver visto il primo film, non è tornata la voglia di riaprire la vecchia scatola di LEGO per tornare ad essere un Mastro Costruttore?

Dopo la visione di "The LEGO Movie 2", invece, il pensiero principale all'uscita della sala è: "chissà cosa c'è per cena".

The LEGO Movie 2: quando le citazioni falliscono

La trama è forse la cosa che maggiormente penalizza il lavoro - realizzato ovviamente molto bene dal punto di vista tecnico, anche se molto meno esuberante del primo - in cui il mondo umano e quello dei LEGO si intreccia in modo un po' troppo forzato. Non è chiaro se siamo di fronte ad una citazione/plagio di "Toy Story" o se l'intenzione degli sceneggiatori era diversa (ma qual era, in tal caso?); di certo c'è solo che gli attori scelti per interpretare i due ragazzini - cresciuti di 5 anni rispetto al primo film - hanno la stessa espressività di una tavola da surf e difficilmente riescono pertanto a trasmettere qualche tipo di emozione.

Visto che questo è stato l'anno della 'rivelazione' di "Aquaman" è giusto che la citazione migliore sia dedicata proprio a lui, mentre Batman perde colpi ad ogni inquadratura fino a scendere nel melenso più triste.

In generale la storia si alterna fra un "gli adolescenti vogliono essere dark e trasgressivi" e un "volemose bbene", passando per un "questo l'ho già visto" e battute che non fanno ridere.

Forse questo è il sequel di "The LEGO Movie" che meritiamo, ma certamente non quello di cui abbiamo bisogno.

Valeria Brunori