Box office USA: “Bullet Train” supera tutti

(Box office USA: week end 5 – 7 agosto 2022) Al box office USA vince su tutti l’esordiente “Bullet Train“, seguito da “DC League of Super Pets” al secondo posto e da “Nope” al terzo.

Al box office USA “Bullet Train” è primo con 30.1 milioni

Il thriller d’azione “Bullet Train” con protagonista Brad Pitt ha aperto a 30.1 milioni di dollari ottenendo così il primo posto al box office USA. Proiettato in 4.357 sale il film ha realizzato una media di 6.914 per schermo, mentre all’estero ha esordito con 32.4 milioni per raggiungere la cifra mondiale di 62.5 milioni si dollari.

“DC League of Super Pets” perde una posizione ed è secondo con 11.200.000 arrivando così al totale nazionale di 45.102.000 dollari e a quello mondiale di $ 83.4 milioni.

Scende di un gradino anche “Nope” che al terzo posto registra 8.5 milioni di dollari e la cifra complessiva di 97.969.000 dollari.

Ecco la top ten completa

1 Bullet Train

Regia: David Leitch

Settimane: 1

week-end: $ 30.125.000 (totale: $ 30.125.000)

Schermi: 4.357

Distribuzione: Sony

2 – DC League of Super Pets

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Settimane: 2

week-end: $ 11.200.000 (totale: $ 45.102.000)

Schermi: 4.332

Distribuzione: Warner Bros

3 – Nope

Regia: Jordan Peele

Settimane: 3

week-end: $ 8.500.000 (totale: $ 97.969.000)

Schermi: 3.016

Distribuzione: Universal Pictures

4 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi

Settimane: 5

week-end: $ 7.600.000 (totale: $ 316.100.000)

Schermi: 3.400

Distribuzione: Disney

5 – Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson

Settimane: 6

week-end: $ 7.110.000 (totale: $ 334.578.000)

Schermi: 3.188

Distribuzione: Universal

6 – Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 11

week-end: $ 7.030.000 (totale: $ 662.510.000)

Schermi: 2.760

Distribuzione: Paramount

7 – La ragazza della palude

Regia: Olivia Newman

Settimane: 4

week-end: $ 5.650.000 (totale: $ 64.623.000)

Schermi: 3.164

Distribuzione: Sony

8 – Easter Sunday

Regia: Jay Chandrasekhar

Settimane: 1

week-end: $ 5.250.000 (totale: $ 5.250.000)

Schermi: 3.175

Distribuzione: Universal

9 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 7

week-end: $ 4.000.000 (totale: 136.517.000)

Schermi: 2.411

Distribuzione: Warner Bros

10 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 7

week-end: $ 1.460.000 (totale: $ 85.898.000)

Schermi: 1.197

Distribuzione: Universal Pictures

Roberta Rosella

08/08/2022