Box office USA: “Nope” conquista il botteghino con 44 milioni

(Box office USA: week end 19- 23 luglio)Il weekend nordamericano si è chiuso con “Nope” in testa al Box Office Usa ed un bottino ben oltre i 40 milioni.

Box office USA: l’horror di Peele sbaraglia tutti

Il weekend nordamericano si è chiuso con “Nope” in testa al Box Office Usa ed un bottino ben oltre i 40 milioni.

Il regista Jordan Peele è tornato a dominare il botteghino nazionale nel weekend dopo “Get Out – Scappa” e “Noi”. Il suo “Nope” ha tenuto facilmente la testa della classifica portando nelle casse della Universal Pictures ben 44 milioni di dollari.

“Thor: Love and Thunder” ha continuato a perdere appeal anche nel suo terzo weekend di programmazione. L’incasso ottenuto dall’ultimo Marvel Movie con Chris Hemsworth è stato 22.1 milioni di dollari, per un totale 276.2 milioni.

In terza posizione “Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo” ha incassato altri 17.7 milioni di dollari, per un totale di 297.8 milioni, in linea con i risultati raggiunti nello stesso periodo dal primo capitolo. In quarta posizione “La ragazza della palude” ha raccolto altri 10.3 milioni di dollari, ed ora è salito a quota 38.3 milioni. La top five, infine, è stata completata dal solito “Top Gun: Maverick” con 10 milioni di dollari, ed un totale stratosferico di 635 milioni.

Ecco la top ten completa

1 – Nope

Regia: Jordan Peele

Settimane: 1

week-end: $ 44.000.000 (totale: 44.000.000)

(totale: 44.000.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Universal Pictures

2 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi

Settimane: 3

week-end: $ 22.100.000 (totale: 276.220.698)

(totale: 276.220.698) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount



3 – Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson

Settimane: 3

week-end: $ 17.710.410 (totale: 297.857.000)

(totale: 297.857.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

4 – La ragazza della palude

Regia: Olivia Newman

Settimane: 3

week-end: $ 10.330.216 (totale: 38.331.000)

(totale: 38.331.000) Schermi: 2.465

Distribuzione: Disney



5 – Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 6

week-end: $ 10.000.113 (totale: 635.566.000)

(totale: 635.566.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

6 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 3

week-end: $ 6.299.727 (totale: 118.376.000)

(totale: 118.376.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

7 – Jurassic World: Il dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 7

week-end: $ 4.950.000 (totale: 359.709.000)

(totale: 359.709.000) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures



8 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 5

week-end: $ 3.450.100 (totale: 78.555.000)

(totale: 78.555.000) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures

9 – Paws of Fyry: The Legend of Hank

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey (II)

Settimane: 3

week-end: 3.875.351 (totale: 13.758.000)

(totale: 13.758.000) Schermi: 679

Distribuzione: A24

10 – Doctor Strange nel Multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi .

. Settimane: 15

week-end: $ 2.960.365 (totale: 365.512.000)

(totale: 365.512.000) Schermi: 1.350

Distribuzione: Disney

Mina Franza

27/06/2022