Box office USA: in testa “DC League of Super-Pets”

(Box office USA: week end 29 luglio – 1 agosto 2022) Il weekend nordamericano si è chiuso con “DC League of Super-Pets“, a seguire al secondo posto “Nope” e al terzo “Thor: Love and Thunder”.

Box office USA: il film d’animazione conquista il podio

“DC League of Super-Pets”, il film d’animazione per famiglie, diretto da Jared Stern e Sam Levine, che in Italia sarà in sala con Warner dal 1 settembre con le voci tra gli altri di Maccio Capatonda e Lillo, è in testa al box office americano del weekend con 23 milioni di dollari d’apertura.

Al secondo posto c’è il thriller horror “Nope”di Universal con 18,5 milioni nel fine settimane e oltre 80 milioni di nove giorni.

Al terzo posto si piazza il blockbuster Disney “Thor: Love and Thunder” che aggiunge altri 13,1 milioni alla ottima cifra record di oltre 300 milioni sul mercato domestico che salgono a oltre 660 totali in tre settimane. Al quarto “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”, Universal, con ulteriori 10,9 milioni nel gruzzolo stellare di oltre 700 milioni worldwide in 4 settimane.

Ecco la top ten completa

1 – DC League of Super-Pets

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Settimane: 1

week-end: $ 23.000.000 (totale: 23.000.000)

(totale: 23.000.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Universal Pictures

2 – Nope

Regia: Jordan Peele

Settimane: 2

week-end: $ 18.549.575 (totale: 80.583.000)

(totale: 80.583.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Universal Pictures

3 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi

Settimane: 4

week-end: $ 13.075.000 (totale: 301.522.269)

(totale: 301.522.269) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount



4 – Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson

Settimane: 4

week-end: $ 10.880.375 (totale: 320.411.000)

(totale: 320.411.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Universal Pictures

5 – La ragazza della palude

Regia: Olivia Newman

Settimane: 4

week-end: $ 8.200.300 (totale: 650.104.000)

(totale: 650.104.000) Schermi: 2.465

Distribuzione: Disney



6 – Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 7

week-end: $ 7.524.799 (totale: 53.526.000)

(totale: 53.526.000) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

7 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 4

week-end: $ 5.830.000 (totale: 129.000.707)

(totale: 129.000.707) Schermi: 4.035

Distribuzione: Paramount

8 – Jurassic World: Il dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 8

week-end: $ 2.499.755 (totale: 83.119.000)

(totale: 83.119.000) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures



9 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 6

week-end: $ 2.080.155 (totale: 369.493.000)

(totale: 369.493.000) Schermi: 4.697

Distribuzione: Universal Pictures

10 – Paws of Fyry: The Legend of Hank

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey (II)

Settimane: 3

week-end: $ 1.750.000 (totale: 1.750.000)

(totale: 1.750.000) Schermi: 679

Distribuzione: A24

Mina Franza

27/06/2022