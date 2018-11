Titolo originale: The Mule

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Taissa Farmiga, Michael Peña, Laurence Fishburne, Ignacio Serricchio, Alison Eastwood, Dianne Wiest, Robert LaSardo, Lobo Sebastian, Manny Montana, Clifton Collins Jr., Noel Gugliemi

Genere: drammatico, colore

Durata: 144 minuti

Produzione: Usa, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: febbraio 2019

"Il corriere - The Mule" è una film diretto e interpretato dal due volte premio Oscar Clint Eastwood, affiancato da Bradley Cooper, Taissa Farmiga e Ignacio Serricchio. Il lungometraggio racconta l'incredibile storia di un novantenne che divenne un corriere della droga per il cartello messicano.

Il corriere - The Mule: l'incredibile storia di Earl Stone

Earl Stone (Clint Eastwood) è un uomo di circa 80 anni, rimasto solo e al verde dopo essere stato costretto a una chiusura anticipata della sua attività imprenditoriale. La sua unica possibilità di salvezza sembra legata a un lavoro che gli viene offerto, un lavoro per il quale è richiesta unicamente l'abilità di guidare una macchina. Compito semplice, ma ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano.

Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta sempre più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente (Ignacio Serricchio) che ha il compito di aiutarlo e al contempo di controllarlo. Questi non è però l'unico a tenere d'occhio Earl: il misterioso nuovo "mulo" della droga è finito anche nel mirino dell'agente della DEA, Colin Bates (Bradley Cooper). E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge o addirittura da qualcuno del cartello stesso.