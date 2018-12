Titolo originale: Cold Pursuit

Regia: Hans Petter Moland

Cast: Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, William Forsythe, Tom Bateman, Julia Jones, Raoul Max Trujillo, Domenick Lombardozzi, Elysia Rotaru, Aleks Paunovic

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 21 febbraio 2019

"Un uomo tranquillo" è un film d'azione diretto da Hans Petter Moland, incentrato sulle vicende di Nels Coxman (Liam Neeson), un cittadine medio americano. La sua vita scorre serena fin quando il suo amato figlio viene ucciso da un bandito chiamato il Vichingo (Tom Bateman).

Un uomo tranquillo: Hans Petter Molland dirige un film adrenalitico sulla metamorfosi di un uomo ferito nei suoi affetti

Nels Coxman è un uomo semplice, orgoglioso cittadino diligente, che nella città del Colorado in cui vive ha ottenuto il premio dell'anno per il suo egregio lavoro come spazzaneve.

Improvvisamente, la sua esistenza entra in un tunnel senza via d'uscita, quando suo figlio viene ucciso da un boss della droga locale molto potente, soprannominato il Vichingo (Tom Bateman).

L'unica ragione di vita di Nels, reso cieco dal dolore, diventa la vendetta. L'uomo si trasforma così da persona serena e docile in un vero e proprio guerriero, armato di artiglieria pesante. Il suo obiettivo è smantellare il cartello della droga con metodo e precisione, per poter arrivare al vertice, cioè alla persona che ha causato la morte del figlio.

Le riprese di “Un uomo tranquillo”, film adrenalinico ricco di suspance, sono state fatte tra il Canada e la Columbia, luoghi amati da molti cineasti.

Il cast vede insieme a Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, Tom Bateman e Julia Jones. Il regista norvegese ha diretto in passato film importanti come “In ordine di sparizione” in concorso a Berlino nel 2014.