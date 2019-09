Box office Italia: “It – Capitolo 2” distrugge “Il re leone”

(Box office Italia: incassi 5 – 8 settembre) “It – Capitolo 2” conquista anche il pubblico italiano, togliendo il primato a “Il re leone“. Esordio al terzo posto per “Mio fratello rincorre i dinosauri“.

La paura al primo posto del box office Italia

Un grande successo per l’horror di Andy Muschietti che ha ottenuto consenso a livello mondiale. In Italia “It – Capitolo 2”, nel quale si ritrovano dopo ventisette anni i ragazzi del Loser Club, ormai adulti, costretti ad affrontare un nuovo drammatico faccia a faccia con Pennywise, realizza 4.942.775 euro e e una media di oltre cinquemila euro per sala (928 schermi).

“Il re leone” di Jon Favreau, proiettato in 924 sale, guadagna da giovedì a domenica 3.625.311 euro e con i suoi 32.921.666 euro totali diventa il primo incasso dell’anno e il primo incasso di sempre nella storia Disney Italia, superando anche “Avengers: Endgame” e “Alice in Wonderland“, risultati che si sommano a un’altra serie di record nel Bel Paese: migliore apertura di tutti i tempi per un film Disney (a esclusione dei film Marvel Studios), seconda miglior apertura fra tutti i film distribuiti da Disney Italia, dopo “Avengers: Endgame”, e miglior apertura di agosto di tutti i tempi.

Una bella novità per la terza posizione occupata con 658.122 euro da “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, in cui Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese devono gestire la difficile relazione tra i loro due figli, di cui uno affetto da sindrome di Down.

L’action con Gerard Butler “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen” perde due posizioni rispetto alla scorsa classifica ed è quarto con 654.865 euro e 2.209.637 euro, mentre “Martin Eden” di Pietro Marcello, grazie al quale Luca Marinelli ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia appena concluso, debutta in quinta posizione con 480.542 euro.

Nessuna novità per la seconda cinquina della classifica

Dopo cinque settimane “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” di David Leitch scende dalla terza alla sesta posizione con 217.658 euro e 6.218.180 euro totali, così come “5 è il numero perfetto” di Igor Tuveri passa dalla quarta alla settima posizione con 117.540 euro e 437.793 euro totali.

Stessa sorte tocca all’inquietante horror “Il Signor Diavolo” di Pupi Avati sceso dal quinto all’ottavo posto con 90.834 euro e 990.630 euro complessivi.

Tre posizioni in meno anche per “Genitori quasi perfetti“, di Laura Chiossone con la simpatica Anna Foglietta. Il film, in ottava posizione realizza solo 72.809 euro e 298.054 euro totali, ma ha la meglio sulla commedia francese “L’amour flou – Come separarsi e restare amici” di Romane Bohringer e Philippe Rebbot che, in decima posizione, si deve accontentare di 40.244 euro per un totale di 118.206 euro.

Stefano Mazzola

09/09/2019