Regia: Pietro Marcello

Cast: Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Carmen Pommella, Autilia Ranieri, Marco Leonardi, Savino Paparella, Elisabetta Valgoi, Pietro Ragusa, Giustiniano Alpi, Dario Iubatti, Anna Patierno, Vincenza Modica, Gaetano Bruno, Maurizio Donadoni, Chiara Francini, Aniello Arena, Rinat Khismatouline, Piergiuseppe Francione

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 settembre 2019

"Martin Eden" è una pellicola di genere drammatico, diretta da Pietro Marcello con Marco Leonardi e Luca Marinelli che traspone, attraverso la struttura della fiaba, il romanzo di Jack London, ambientato in una città portuale della fine del secolo scorso.

Martin Eden: un ragazzo del popolo che lotta per i suoi ideali

Il film racconta la difficile vita del giovane Martin Eden, il cui nome dona il titolo al romanzo sopracitato, un ragazzo che lotta attraverso mille difficoltà, coltivando il sogno di diventare scrittore, ispirato dall'amore per la "bellezza" raffigurata nella sua musa Ruth, una fanciulla d'alta borghesia di cui era innamorato. Martin, marinaio venticinquenne di origini popolari, salva un borghese d'alto rango da un'aggressione al porto. Invitato nell'abitazione dal nobile, come segno di ringraziamento, conosce sua sorella Elena e se ne invaghisce. Così Martin decide di studiare e scrivere, pur continuando a lavorare per sopravvivere.

La relazione con Elena va avanti e alla sua festa di laurea conoscerà il suo mentore, Brissenden, che lo introdurrà nei circoli socialisti, facendogli conoscere la filosofia e altri interessi che lo allontaneranno da Elena, facendo interrompere il loro rapporto.

Brissenden muore e Martin si ritrova solo ed in difficoltà. Riuscirà a trovare il successo, ma il suo cuore resterà malato e lo condurrà a una depressione tale che nemmeno il ritorno di Elena lo farà guarire.

La pellicola viene distribuita nelle sale italiane da 01 Distribution.